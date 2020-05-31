Попытка Эммануэля Бухманна в “Everest Challenge” не побила рекорд

Велогонщик команды Bora-hansgrohe Эммануэль Бухманн, принявший участие в “Everest Challenge”, где надо набрать высоту Эвереста 8848 м, справился с задачей за 7 часов 28 минут.

Предыдущее лучшее время, принадлежало чемпиону США по маунтинбайку Кигану Свенсону (Keegan Swenson), набравшего высоту за 7 часов 40 минут. Но когда один из организаторов соревнования Hell 500 Энди ван Берген (Andy van Bergen) пересмотрел попытку Эммануэля Бухманна, то увидел, что рекорд Свенсона устоял по двум причинам – неверному подсчёту времени и тому, что в первый раз Бухманн поднялся по другой стороне горы.

Рекорд не засчитан, так как в первый раз Эммануэль Бухманн поднялся по другой стороне горы, а значит, нарушил правило – набирать 8848 м на одном и том же подъёме. А также его время 7 часов 28 минут – чистое время движения (moving time), а не время от начала до конца попытки (elapsed time), так как в этом случае Эммануэль Бухманн потратил на набор высоты 7 часов 51 минуту 42 секунды, что на 10 минут медленнее Свенсона.

Cyclingnews процитировали письмо организатора Hell 500 Энди ван Бергена (Andy van Bergen): «К сожалению, попытка Бухманна не поставила рекорда. Мы посмотрели на общее время от начала до конца, а не только на время движения. Досадно, что он не придерживался ещё одного простого правила, он должен был проходить одну и ту же секцию подъёма. А в первый раз он поднялся по другой стороне горы. Очень жаль, потому что, кажется, он был очень близко к рекорду! Он проехал потрясающе, но, к сожалению, рекорд не был побит»