Карантин в Санкт-Петербурге смягчат

В Санкт-Петербурге смягчат ограничительные меры с первого июня. Большинство правил безопасности теперь будут носить рекомендательный характер.Что будет с карантином в Санкт-Петербурге после 1 июня 2020?Власти Санкт-Петербурга решили смягчить меры безопасности с 1 по 14 июня. Только в общественных местах и транспорте ношение средств индивидуальной защиты останется в обязательном порядке.«Обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будут носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации», — замечают в администрации губернатора.Для перемещения по городу в автомобиле и мотоцикле маска больше не будет не нужна с 1 июня.

Отметим, что режим самоизоляции губернатор Петербурга Александр Беглов продлил до 31 мая.Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге на сегодняшний деньВ Санкт-Петербурге более трех тысяч человек находятся на карантине. Большинство из них контактировали с теми, кто уже заболел новой коронавирусной инфекцией.Об этом в субботу сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.Уточняется, что на карантине всего находится 3656 человек. При этом режим самоизоляции должны соблюдать 831 человек, еще 216 находятся в обсерваторе. На карантин отправили также 2609 человек, которые контактировали с заболевшими.Отметим, что режим самоизоляции в течение 14 дней придется соблюдать и тем петербуржцам, которые в пятницу, 29 мая, вернулись из Узбекистана. Вывозной рейс приземлился в Пулково днем. В Северную столицу доставили 28 человек. Тесты на коронавирус они сдали прямо в аэропорту. Там же был и продезинфицирован их багаж.