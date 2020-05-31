Режим самоизоляции решено продлить в Липецке

Число больных коронавирусом и внебольничными пневмониями не уменьшается. Ограничительный режим в регионе продлевается в очередной раз, что вызывает тревогу у тех жителей региона, которые остаются без работы.Продлен карантин в Липецке, до какого числаНесколько дней назад очередное заседание оперативного штаба по недопущению распространению новой коронавирусной инфекции началось с награждения главой региона Игорем Артамоновым благодарственными письмами группы полицейских и сотрудников областного управления МЧС. Силовиков наградили за отличную работу по противодействию распространению коронавируса.Руководитель управления Роспотребнадзора по Липецкой области Владимир Бондарев сообщил, что за прошедшие сутки коронавирусная инфекция зарегистрирована у 70 липчан. Заболевшие выявлены в ПАО «Ростелеком», ПАО «Квадра», сети магазинов «Пролетарский», МУП «ЛиСА», заводе «Прогресс». Выявлены 73 семейных очага инфекции. Больше всего заболевших — в Липецке.- Чаще всего липчане заражаются в выходные дни. Большой прирост дали пенсионеры, поехавшие по садоводческим маршрутам. На территории региона игнорируются режим самоизоляции, масочный режим и социальное дистанцирование. Необходимость соблюдения масочного режима остаётся очевидной до того уровня, пока заболеваемость новой коронавирусной инфекции не уменьшится до единичных случаев, — отметил главный государственный санитарный врач Липецка.

На сей раз режим самоизоляции в Липецкой области было решено продлить до 20 июня 2020 года.Врачи просят жителей региона соблюдать принципы социального дистанцирования. Не собираться большими компаниями, гулять только с членами семьи, избегать мест массового скопления людей. В числе действующих ограничений: самоизоляция для лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями.Коронавирус в Липецкой области, сколько заболевших30 мая завершили лечение от коронавирусной инфекции еще три человека. Всего с начала эпидемии на территории Липецкой области зарегистрированы 2048 случаев новой коронавирусной инфекции, 718 человек выздоровели, 5 человек умерли. 1324 продолжают на лечении. По информации областного оперштаба штаба, в больницах находятся 176 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция» и 565 человек с подозрением на выделение вируса. Получают лечение на дому 1148 пациентов с лёгкой формой COVID-19. За последние сутки в регионе подтверждены 72 случая инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам: г. Липецк — 28 г. Елец — 2 Грязинский район — 10 Добринский район — 5 Елецкий район — 1 Лебедянский район — 7 Липецкий район — 7 Тербунский район — 1 Усманский район — 1 Хлевенский район — 6 Чаплыгинский район — 4