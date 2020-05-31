Россияне задаются вопросом, отменят ли карантин с 1 июня 2020

12 мая президент России Владимир Путин заявил о завершении периода нерабочих дней в стране. Но решение о выходе из режима самоизоляции принимают уже главы субъектов РФ, учитывая эпидемиологическую обстановку в регионах.С 1 июня карантин в России — снимут или нет?«Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Однако выход из этого режима быстрым не будет», — сказал президент на онлайн-совещании.Получается, что период нерабочих дней продлился в стране более шести недель.17 мая глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост количества заболевших коронавирусом приостановлен. «Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью», — поведала она.А 18 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уже 27 регионов готовы постепенно выходить из режима самоизоляции, так как в них уже наблюдается позитивная динамика по количеству заболевших.

Список данных регионов глава правительства не озвучил. Известно лишь, что в этих субъектах прирост заболеваемости коронавирусом очень низкийНекоторые регионы действительно постепенно начали выходить из режима самоизоляции с 18 мая. Однако все это делали по-разному. Например, в Ижевске начали работать зоопарки, парки и музеи. В Калининградской области отменили самоизоляцию для всех, кроме пожилых и людей с хроническими болезнями. Также начали свою работу общественные места в Карелии.На конец мая режим всеобщей самоизоляции отменили в нескольких регионах, в том числе в Крыму, Калининградской и Мурманской областях. Однако в них продолжает действовать масочный режим.Власти Санкт-Петербурга приняли решение начать снятие ограничительных мер с 1 июня. Гражданам старше 65 лет теперь не нужно соблюдать обязательную самоизоляцию. Кроме того, смягчается масочно-перчаточный режим — маски и перчатки по-прежнему рекомендуют носить, но штрафовать за их отсутствие уже не будут.В свою очередь Дагестан не готов к снятию ограничительных мер, введенных на территории республики из-за распространения COVID-19, заявил первый вице-премьер РД Анатолий Карибов.