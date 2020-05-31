Вопрос о продлении карантина в Алтайском крае остается открытым

После заявления президента России Владимира Путина о завершении нерабочих дней в Алтайском крае постепенно начали снимать ограничения, но процесс идет достаточно медленно из-за роста инфицированных COVID-19.В Алтайском крае с 1 июня отменят карантин или нет?Так, 12 мая в Алтайском крае заработали Краевой и арбитражный суды. Однако участники процессов все равно должны соблюдать ограничительные меры.15 мая вышел указ министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, согласно которому руководители спорторганизаций должны подготовить до 21 мая планы проведения тренировок на открытых сооружениях. Занятия должны проводиться с соблюдением ограничительных мер и в небольших группах.Кроме того, в крае разрешили работать салонам красоты и парикмахерским, но при определенных условиях – если в помещении есть отдельный вход и при строгом соблюдении всех мер безопасности.Рост заболеваемости был вызван массовым нарушением режима самоизоляции, регистрация контактных пациентов увеличилась до 80%Однако, казалось бы, что в крае все идет благополучно и ситуация с количеством заболевших, выявленных за сутки, не уменьшается и не повышается. Но после майских праздников произошел очередной всплеск зараженных COVID-19. Также в Алтайском крае начался рост тяжелых больных, которые нуждаются в подключении ИВЛ.20 мая губернатор края Виктор Томенко заявил, что послаблений в регионе пока не будет.

«Считаем, что в течение семи последних дней эпидемическая ситуация на территории Алтайского края остается напряженной. Поэтому никаких изменений ранее установленных режимов ограничений мы не ввели и не вводим. Работаем над тем, чтобы снижалось количество вновь появившихся больных – через профилактику, через реализацию масочного режима и других мероприятий», – отметил Томенко.Отмена режима самоизоляции в Алтайском крае, последние данныеТем не менее с 21 мая сняли жесткий карантин в Змеиногорском районе, где произошла вспышка коронавируса из-за зараженных на Корбалихинском руднике.В последние дни количество заболевших коронавирусом в регионе заметно увеличилось. Пока всё говорит о том, что в ближайшее время ограничения не будут сняты. До сих пор под вопросом весь летний сезонВ последнюю неделю мая регион ставил рекорды по количеству зараженных. С 19 по 25 мая в регионе выявили 436 новых больных COVID – это больше трети от общего количества заболевших в крае за весь период пандемии. Коронавирус подтвердился у студентов медвуза и одного иностранного студента опорного вуза – общежития пришлось закрыть на карантин.27 мая Томенко подписал указ о продлении ограничений для организаций туристической отрасли. Согласно ему, до 8 июня приостанавливается работа санаториев. А до 22 июня – на турбазах и гостевых домах.На 28 мая уже 1633 человека в Алтайском крае болеют коронавирусом. Ежедневно регион бьет «антирекорды» по количеству новых случаев COVID-19. Поэтому пока маловероятно, что карантин в крае снимут 1 июня.