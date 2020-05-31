В Минздраве одобрили первый российский препарат от коронавируса

Первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» будут производить российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группы компаний «ХимРар». Препарат может поступить в российские больницы уже 11 июня.«Авифавир» в России, свежие новости о препаратеЛекарственное средство будет поставляться по контрактам с медучреждениями, назначать его будут только в больницах под надзором врачей. В свободную продажу его выпускать пока не планируется. Над «Авифавиром» совместно работают РФПИ и «ХимРар». Его оригинальное действующее вещество «Фавипиравир» эффективно против коронавируса. Препарат хорошо изучен: его применяли в Японии для лечения тяжелых форм гриппа. »Авифавир» получил одобрение Минздрава. В РФПИ подтвердили получение регистрационного удостоверения. Финальный этап клинических исследований препарата с участием 330 пациентов продолжается.«Фавипиравир» поможет в борьбе с коронавирусом«Фавипиравир» был разработан в Японии и одобрен для продажи в 2014 году. По данным клинических исследований, проведённых в Китае, данный препарат помогает при лечении пациентов с коронавирусом. Он снижает действие COVID-19 в организме с 11 до четырёх дней. Также у 91% заражённых, принимавших это лекарство, улучшилось состояние пораженных легких.

Как заявляют медики, препарат обладает «относительно очевидной эффективностью» и с низкой вероятностью вызывает побочные эффекты. Согласно наблюдениям, у принимавших препарат тест на коронавирус показал отрицательный результат уже спустя четыре дня после начала лечения, в то время как остальным пациентам контрольной группы потребовалось в среднем 11 дней для выздоровления. А у тех, кто не принимал это лекарство, лишь в 62% случаев были зафиксированы заметные улучшения в органах дыхания.Инструкция по применениюПрименяют при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства не эффективны или недостаточно эффективны).ПротивопоказанияНе применяется:- при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;- при беременности или подозрении на беременность;- детям.С осторожностью:- при подагре, в т.ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);- при нарушении функции печени.