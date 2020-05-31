В соборе Святой Софии прочтут суру Корана в память о завоевании Стамбула

«Завтра в Святой Софии будут молиться, а также будет прочитана сура Аль-Фатх в годовщину завоевания Стамбула», — цитирует его ТАСС.

Между тем в марте прошлого года турецкий лидер рассказывал о возможности изменения статуса собора Святой Софии на мечеть, чтобы его могли посещать бесплатно.

Напомним, что Собор Святой Софии — наиболее выдающийся памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя, как тогда называли этот город на берегах Босфора. По преданиям, план строительства собора Юстиниану во сне поведал ангел. Император мечтал, чтобы храм не имел равных в мире, и даже планировал сделать в нем полы из золотых слитков. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть.

В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.