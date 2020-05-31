Алтайвагон может отложить планы масштабному сокращению рабочих конца лета

Исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков прокомментировал итоги работы промышленных предприятий региона за первые четыре месяца 2020 года. В частности, он заявил, что ситуация на «Алтайвагоне» улучшается и озвученные ранее планы по сокращению сотрудников могут отложить до августа. Об этом Мещеряков рассказал «Алтайской правде».

Как следует из данных, опубликованных на сайте Алтайкрайстата, общий индекс промпроизводства в Алтайском крае за январь-апрель 2020 года упал на 1,1 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха также заметно снижение на 13,3 %. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений тоже заметно снижение индекса на 2,9 %.

Металлургическое производство в январе-апреле 2020 года выросло на 46,7 %, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. Мещеряков отметил, что наибольшая выручка в этом виде деятельности приходится на рубцовский филиал АО «Алтайвагон». Кроме того, прирост связан с тем, что в последнее время открылось несколько литейных цехов: на Бийском олеумном и Барнаульском станкостроительном заводах, других предприятиях регионального центра.

Говоря в отдельности об «Алтайвагоне», Мещеряков отметил, что у предприятия появились заказы, которые позволят загрузить производственные мощности на 15-20 % в июне-июле этого года. По словам Виктора Мещерякова, это позволит сдвинуть планы по глобальному сокращению рабочих как минимум до августа. Он также выразил надежду, что за лето завод найдет новые заказы и вообще избежит масштабных увольнений.

Отметим, что, исходя из данных Алтайкрайстата, за первые четыре месяца года добыча полезных ископаемых в регионе выросла на 8,7 % в сравнении с январем-апрелем 2019 года. В сфере обрабатывающих производств также фиксируется небольшой рост – всего 0,5 %. При этом нельзя не отметить существенный прирост по отдельным позициям. Например, на 157,1 % выросло производство кожи и изделий из нее. Металлургическое производство, о котором сказано выше, показало второй результат по темпам роста. В полиграфической деятельности и копировании носителей информации также наблюдается рост на 16,3 %. Не так удачно дела складываются в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования – падение составило 22,8 %. Чуть лучше ситуация в области производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, где падение составило только 21,1 %, что особенно любопытно, учитывая, что в апреле производства в Алтайском крае уже переходили на «коронавирусные рельсы». Производство прочих готовых изделий снизилось на 10,4 %.

Напомним, что к осени 2020 года АО «Алтайвагон» может сократить 500 рабочих в Рубцовске и более 700 сотрудников в Новоалтайске. При этом по данным источников ИА «Банкфакс», предприятие сообщало краевым властям о готовящемся решении еще в феврале текущего года, но тогда официального уведомления от них так и не поступило. По мнению инсайдеров, решение было связано с готовившимся на 22 апреля голосованием по поправкам в Конституцию РФ: такое социальное потрясение нельзя было допустить накануне процедуры, поэтому официальное сообщение поступило уже после намеченной даты. Впрочем, в Минпроме региона сведения о подготовке уведомления в феврале опровергли, заявив, что тогда предпосылок для сокращения работников якобы не было — «Алтайвагон» исполнял действующие контракты и искал новые.