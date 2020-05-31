Признание Данило Хондо и новые имена велогонщиков в связи с австрийским допинг-делом «Aderlass»

Хорватский гонщик команды UAE Team Emirates Кристиян Джурасек (Kristijan Đurasek), словенский бывший профессиональный велогонщик, работающий сейчас ассистентом спортивного директора команды Bahrain-Merida Борут Божич (Bozic Borut), словенский гонщик команды Bahrain-Merida Кристиян Корен (Kristijan Koren), а также бывший профессиональный велогонщик, завершивший карьеру в 2015 году Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi) названы Международным союзом велосипедистов (UCI) потенциальными нарушителями антидопинговых правил.

В пресс-релизе UCI говорится, что информацию о нарушения вышеназванными гонщиками антидопинговых правил Международному союзу велосипедистов предоставили правоохранительные органы Австрии. Борут Божич, Кристиян Корен и Алессандро Петакки подозреваются в использовании запрещённых методов в 2012 и 2013 годах, а Кристиян Джурасек – за использование запрещённых методов в 2017 году.

После получения уведомления от UCI команда Bahrain-Merida немедленно отстранила от работы Кристияна Корена, который был снят с Джиро д’Италия-2019 и Борута Божича. Руководство команды Bahrain-Merida отметило, что «оба дела связаны с сезонами 2012 и 2013 года», когда Корен выступал в команде Liquigas-Cannondale, а Божич – в команде Astana.

Команда UAE Team Emirates немедленно сняла с Тура Калифорнии Кристияна Джурасека, при этом отметив, что надеется на то, что гонщик сможет доказать свою непричастность к делу. В противном случае контракт с ним будет немедленно разорван.

Имя Алессандро Петакки впервые было упомянуто в связи с австрийским делом «Aderlass» газетами Le Monde и Corriere della Sera, предположившими, что итальянский гонщик был клиентом доктора Марка Шмидта (Mark Schmidt), который сейчас является главным лицом скандала по применению допинга в нескольких видах спорта.

В период с 2012 по 2013 год Алессандро Петакки одержал победу на многодневной гонке Тур Баварии (Bayern–Rundfahrt), где помимо общего зачёта выиграл три этапа.

Сам Алессандро Петакки отрицает, что имеет отношение к расследованию по делу врача Марка Шмидта, а также отрицает, что использовал допинг крови: «Я никогда не использовал переливание крови. Не имею понятия, почему моё имя появилось в этом досье. Я узнал, что этот Марк Шмидт был врачом команды Milram, где я выступал. Возможно, он следил за немецкими гонщиками. Я никогда его не видел и с ним не встречался. Никогда не посещал его кабинет ни в Германии, ни где-либо ещё».

Бывший товарищ Алессандро Петакки по команде Milram, бывший профессиональный немецкий велогонщик, 45-летний Данило Хондо (Danilo Hondo) 11 мая в интервью немецкому телеканалу ARD признался, что пользовался услугами доктора Шмидта три или четыре раза. Хондо также рассказал, что связывался с Марком Шмидтом через словенские или хорватские номера телефонов. Данило Хондо отметил, что после вливаний крови всегда чувствовал себя плохо и выступал хуже обычного.

После этого признания Данило Хондо, который с января 2015 года работал тренером сборной Швейцарии, был уволен с этой должности.

Данило Хондо: «Это было в 2011 году. Момент слабости с моей стороны. Я совершил тогда самую большую ошибку в своей жизни.

Понимаю, что у меня больше нет профессионального будущего в велоспорте, особенно учитывая, что я официально признался, что повторно нарушил правила (Прим. — в 2005 году Данило Хондо был дисквалифицирован за употребление запрещённого препарата «Карфедон«). Теперь получаю наказание за ошибки прошлого. Так как я работаю тренером национальной сборной в Швейцарии и в прошлые годы занимался с молодыми ребятами, я всеми силами стараюсь предотвратить использование допинга. И способом донести это до моих спортсменов является принятие на себя ответственности».