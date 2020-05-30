В Канаде началась акция из-за смерти чернокожего в США

Источник новости: Lenta.ru
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Новосибирцев стали реже штрафовать в условиях карантина
На жителей Новосибирска ежедневно оформляют десятки административных протоколов за проявление в общественном месте без маски. Но так было не всегда – ещё неделю назад...
В перестрелки участвовали сотрудники «Пятерочки».
В перестрелки участвовали сотрудники «Пятерочки». В московском районе Солнцево неизвестные открыли стрельбу прямо на улице. Разборки начались у магазина «Пятёрочка» на улице Богданова. ...
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
Прослушать новость Остановить прослушивание close Алексей Никольский/РИА «Новости» ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости». Директор ВЦИОМ...
Принято решение о дальнейшей судьбе карантина в Алтайском крае в сфере туризма
Санатории Алтайского края, в частности те, которые расположены в городе — курорте Белокуриха, не откроются, как ожидалось, с 1 июня 2020 г. Из-за сложной...
Ученые выяснили, когда человек с коронавирусом перестает быть заразным
Ученые из Сингапура провели еще одно исследование, в ходе которого удалось установить, что буквально через 11 дней после того, как человек заразится коронавирусом,...