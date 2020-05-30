Турция продолжает использовать препарат против малярии для лечения COVID-19

Турецкая медицинская ассоциация (TTB) в среду опубликовала предупреждения о препарате, который, по её данным, может вызвать аритмию. TTB призвала Министерство здравоохранения поделиться с общественностью данными об использовании препарата для лечения пациентов с коронавирусом в Турции, его успешности и информации о его потенциально опасных побочных эффектах, указывает Duvar.

Издание отмечает, что министр здравоохранения Фахреттин Коджа в апреле объявил, что в преддверии пандемии, которая официально началась в Турции 11 марта, в стране на складах находилось порядка 1 млн коробок с данным лекарством. По словам министра, Турция закупила медикамент заранее, в то время как другие страны на тот момент искали источники поставок.

Вместе с тем Минздрав 14 апреля порекомендовал давать пациентам с коронавирусом две дозы препарата по 400 мг в течение первых двух дней лечения, а затем пять дней по две дозы по 200 мг, что в сумме составляет двенадцать таблеток.

Кроме того, французский фармацевтический гигант Sanofi, выпускающий противомалярийное лекарство под торговой маркой Plaquenil, в апреле заявил, что передаст 50 странам 100 млн доз гидроксихлорохина.

Добавим, что препарат также стал источником споров в Соединённых Штатах, где президент Дональд Трамп настаивал на использовании гидроксихлорохина и сам принимал его в течение двух недель, несмотря на предупреждение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) о его побочных эффектах. Трамп назвал данный препарат «весьма эффективным».