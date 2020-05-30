Республиканский Сабантуй в Чувашии перенесли на неопределенный срок. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» написал председатель национально-культурной автономии татар Чувашии Фарит Гибатдинов.

Мероприятие должно было пройти 30 мая в татарском селе Урмаево Батыревского района республики. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией, оргкомитет Сабантуя решил перенести его на неопределенный период — до улучшения ситуации. На сегодняшний день в Чувашии зафиксировано около 3 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Сегодня также стало известно, что традиционный татарский праздник Сабантуй, проводимый ежегодно в Санкт-Петербурге, перенесли на неопределенный срок. Московский областной Сабантуй, запланированный на 14 июня в подмосковном городе Красногорске, проведут в следующем году. «Московский областной Сабантуй проходит по жребию — в этом году его вытянул город Красногорск. В следующем году Сабантуй состоится там же, но уже без жребия. Там же будет передан переходящий кубок другому подмосковному городу, то есть очередь перенесли на год», — пояснили «БИЗНЕС Online» в автономии татар Московской области.

Из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции Сабантуй отменили в канадском Торонто и нескольких штатах США. В Башкортостане в этом году также отказались от проведения праздника плуга. При этом в Татарстане пока не определились с датами мероприятия.