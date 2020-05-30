HRW: Закон Турции о досрочном освобождении дискриминирует политзаключённых

«Закон Турции, разрешающий освобождение заключённых, исключает десятки тысяч осуждённых, оказавшихся несправедливо за решёткой на основании антитеррористических законов, в том числе журналистов, правозащитников, избранных политиков, юристов и других активистов. Под действие закона также подпадают заключенные с серьезными медицинскими проблемами», — цитирует заявление Turkish Minute.

Напомним, что ранее в середине апреля турецкий парламент принял закон о досрочном освобождении, который не затрагивает осуждённых по обвинениям, связанным с терроризмом, что вызвало широкую критику со стороны десятков правозащитных групп в Турции и по всему миру. Правозащитники осудили антитеррористические преследования турецких властей, назвав их оскорбительными и политически мотивированными.

Кроме того, турецкое правительство оказалось в центре критики за то, что оно также не учло лиц, находящихся в предварительном заключении, которые составляют значительную часть тюремного населения страны.

Вместе с тем СМИ сообщают, что вспышка COVID-19 быстро распространяется за решёткой, особенно в тюрьме Силиври в Стамбуле, где содержится большинство политических заключенных.