На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла у кювет і перекинулася. ФОТО

На автодорозі Київ-Ковель поблизу села Страшеве Сарненського району трапилася ДТП за участю вантажного автомобіля.

Повідомлення про аварію надійшло 30 травня о 05:55, інформують рівненські рятувальники.

Після прибуття на місце виклику бійців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни побачили перекинутий в кювет вантажний автомобіль марки Merсedes-Benz з причіпом Krone Profi. Автомобіль перевозив металеві труби вагою приблизно 20 т.

Водій вантажівки не постраждав і від госпіталізації відмовився.

Особовий склад рятувальників з метою недопущення пожежі провели зняття клем з акумуляторної батареї, а також витягнули з кабіни автомобіля газовий балон для приготування їжі.

До надання допомоги залучили дві одиниці спецтехніки ДСНС та п’ятеро рятувальників. Усі обставини події встановлює поліція.