Гроза, град и сильный дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение в Татарстане

Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение: на территории Татарстана ожидается гроза и сильный ливень.

По информации УГМС по РТ, днем и вечером 31 мая, с 6 утра до 21 вечера, в Татарстане местами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, локально до 24 м/с. В Казани днем и вечером местами ожидаются сильный дождь, гроза и усиления юго-западного ветра до 15−20 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике будет варьироваться от 12 до 17 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит 19−24 градуса выше нуля, на востоке Татарстана воздух прогреется до плюс 28 градусов.

В Казани 31 мая температура воздуха ночью ожидается на отметке 14−16 градусов тепла, днем температура поднимется до плюс 21−23.