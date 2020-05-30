71 случай COVID-19 одна новая смерть подтвердились Алтайском крае мая

В Алтайском крае 30 мая зарегистрировано 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией и один случай смерти от COVID-19. 31 пациент выписан по выздоровлению, сообщает оперштаб по региону.

За минувшие сутки зарегистрировано 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией: в Барнауле – 46 человек, Зональном районе – пять, Новоалтайске, Славгороде – по четыре, в Первомайском районе – три, в Павловском и Ребрихинском районах – по два, в Рубцовске, Бийске, Бийском, Змеиногорском, Тальменском районах – по одному.

На 30 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 1779 человек, в том числе 184 ребенка до 17 лет включительно. 367 случая зафиксированы у заболевших ОРВИ, в 1189 случаях — бессимптомное течение. Тяжелых больных — 41, на аппарате ИВЛ — 15. Выздоровело – 759 человек. За прошедшие сутки выздоровел 31 человек.

За минувшие сутки также скончался один человек от тяжелого течения COVID-19. За весь период умерли – 22 человека, в том числе 12 случаев от COVID-19, в восьми случаях – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.

Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5163 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21146 человек.

В то же время в Республике Алтай 29 мая выявлено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Коронавирус подтвердился у трех жителей города Горно-Алтайска, жительницы Майминского района, вахтовика в Турочакском районе и жительницы Улаганского района. Пять из шести случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими.

С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 122 случая заболевания, в том числе 38 – в Горно-Алтайске, 25 – в Турочакском районе, 20 – в Кош-Агачском районе, девять — в Майминском районе, по восемь – в Усть-Коксинском и Улаганском районах, семь – в Онгудайском районе, четыре – в Шебалинском районе, три – в Усть-Канском районе.