В Совфеде оценили предложение Минтруда о введении особых правил увольнения

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Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал «Известиям» предложение Минтруда ввести особые правила увольнения и режима простоя в период пандемии.

По его словам, пандемия коронавируса изменила условия на рынке труда. Обязанность государства заключается в том, чтобы соблюсти права и работодателей, и работников.

Власти должны выступить третьей стороной, которая рассудит, кто прав, кто неправ и кто должен нести бремя ответственности, считает Рязанский. Он рассказал, что не все меры государственной поддержки дошли до работодателей в таком виде, в котором позволяли бы выполнить требования, в частности, сохранить 90% работающих.

Ранее Минтруд России разработал особые правила увольнения и режима простоя в период пандемии. В частности, ведомство предлагает запретить увольнять сотрудников во время режима повышенной готовности. Прекращение трудовых отношений может быть осуществлено только по желанию самого работника.

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