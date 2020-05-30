Индексы Нью-Йоркской биржи менялись разнопланово перед выступлением Трампа

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Трейдеры на франкфуртской бирже после падения фондового индекса DAX на фоне опасений за Европейскую…

Joachim Herrmann/Reuters

Ключевые индексы биржи в Нью-Йорке при открытии торгов в пятницу менялись разнопланово, сообщает ТАСС.

Это связано с ожиданием выступления американского президента Дональда Трампа по отношениям с Китаем. После начала сессии индекс Dow Jones понизился на 0,52%, до 25 267,70. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 0,30%, до 3 020,76. При этом индекс биржи Nasdaq вырос на 0,10%, до 9 378,51.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле оказались на отметке $33,27 за баррель.

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