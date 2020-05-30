В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ

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Нефтепровод «Дружба»

Vasily Fedosenko/Reuters

Белоруссия не имеет долгов за импортируемый из России природный газ, пишет министерство энергетики республики.

«Министерство энергетики информирует, что Республика Беларусь не имеет задолженности за импортируемый природный газ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что между странами есть разногласия о цене газа, учитывая «его калорийность».

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что долг Белоруссии перед Россией составляет $165,6 млн. Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.

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