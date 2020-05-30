Российско-турецкий патруль в Сирии впервые дошёл до Урум-эль-Джауза

«28 мая 2020 года состоялось очередное, тринадцатое по счёту совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населённого пункта Урум-эль-Джауз провинции Идлиб и составил около 20 километров», — цитирует сообщение Центра ТАСС.

Ранее протяжённость маршрута не превышала 15 километров.

В патрулировании участвовали два российских БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла об угрозе безопасности этих патрулей со стороны боевиков. В частности, из-за этого, по сообщению Минобороны РФ, протяжённость первого патрулирования была сокращена. В ответ на это представители Турции заявляли, что примут дополнительные меры по повышению безопасности, что позволит увеличить длину маршрута движения военных двух стран.

Напомним, что первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта.