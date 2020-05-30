Выставка «Я здесь не чужой» музея исламской культуры стала финалистом международного фестиваля «Интермузей-2020»

Музей-заповедник «Казанский Кремль» вышел в финал конкурса международного фестиваля «Интермузей-2020». Проект музея исламской культуры «Я здесь не чужой!» был представлен в номинации «Работа со специальными аудиториями».

Сегодня вечером в ходе церемония закрытия международного фестиваля «Интермузей-2020», которая прошла в режиме онлайн, Казанский кремль был отмечен благодарностью за «Творческий и комплексный подход к созданию методик социально адаптации и среды единения национальных сообществ», а также грамотой российского комитета международного совета музеев (ИКОМ-Россия). Обе награды были вручены за проект «Я здесь не чужой!», реализованный в музее исламской культуры в 2019–2020 годах.

Вице-президент ИКОМ России Сергей Богатырев высоко оценил проект и его перспективы, отметив, что это уникальный, тонкий проект, у которого большое будущее. «Он только начал свою работу и будет развиваться», — подчеркнул эксперт.

«Фестиваль „Интермузей“ — крупный международный смотр музейных достижений. Он задает векторы развития музейного дела. Это пространство образования, обмена экспертного мнения. А для меня это дни, заряжающие идеями на год вперед. Так, ровно два года назад Зиля Валеева, директор музея-заповедника, посоветовала мне посетить сессию, посвященную работе музеев с мигрантами. И я понял, что это точное попадание в тему. В нашем музее исламской культуры данная тема родная, очень актуальная и уместная. Всего в конкурсе принимало участие более 120 музеев. Я очень благодарен всем героям выставки, людям с миграционным опытом, которые поделились с нами своими историями», — пояснил корреспонденту «БИЗНЕС Online» директор музея исламской культуры, автор проекта Ильнур Низамиев.

По его словам, выставка проработает в музее исламской культуры до середины июня.

Выставка-исследование «Я здесь не чужой!» открылась в музее исламской культуры музея-заповедника «Казанский Кремль» в декабре прошлого года. Проект нацелен на увеличение уровня доверия и открытости в обществе. Выставка — площадка для обсуждения гения места. Там можно услышать городскую историю начала XXI века, пережитую и рассказанную новыми жителями, представить ее в музее и тем самым принять их в пространство городской культуры. Всего в исследовании приняли участие 25 человек. Выставка является лауреатом конкурса «Гений места. Новое краеведение» и реализована с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».