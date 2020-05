«Деликатесы Каца». Гастрономическая история еврейского Нью-Йорка

Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя» – гласит знаменитая аксиома. Именно так и произошло с Katz’s Delicatessen – популярнейшей нью-йоркской закусочной в еврейском стиле, известной также под вывеской – «У Каца». Туристы, побывавшие в Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене, наверняка что-то слышали об этом месте, где готовят лучшие в городе бутерброды с пастрамой и хот-доги.

А те, кто никогда не бродил по Нью-Йорку, наверняка помнят данное название по кинолентам – 'When Harry Met Sally', 'Donnie Brasco', 'Charmed', 'Across the Universe' и ряду других. Первой ролью в кино, прославившей Katz’s Delicatessen, стал культовый эпизод в фильме Фрэнка Синатры – 'Contract on Cherry Street'. С тех пор, закусочная стала образцом еврейских деликатесов Нью-Йорка и синонимом вкуснейших, качественных бутербродов.

Примечательно, что изначально, в 1888-м году, эту точку открыли не евреи, а братья — иммигранты из Исландии, назвав ее Iceland Brothers. В 1903-м году их компаньоном стал немецкий еврей – иммигрант Вилли Кац, и заведение сменило название на Iceland & Katz. В 1910-м к Вилли присоединился его брат Бенни, оба выкупили закусочную у ирландцев, а в 1917-м году взяли в совладельцы своего земляка Гарри Таровского. С годами Katz’s Delicatessen не растерял еврейский дух, став значимым центром притяжения всех наций, сословий, слоев и конфессий. В период Второй мировой войны, когда двое сыновей владельцев Katz’s Delicatessen – Ленни Кац и Иззи Таровский отправились на фронт, ресторан запустил громкую рекламную кампанию под названием – «Отправь салями своему парню в армию», бурный эффект которой превзошел все ожидания. Такая удачная традиция повторялась и в наши дни, когда фирменные продуктовые бандероли отправлялись американским военным в Афганистан и в другие горячие точки на карте мира.



Умершего Вилли Каца сменил его сын Бенни, затем, постепенно завершали жизненный путь другие Кацы и Таровские, и в середине 1980-х годов «Katz’s Delicatessen» досталась их другу – ресторатору Мартину Деллу, потом его сыну Джейку.

Кстати, на одной стене закусочной написано: «Katz’s, that’s all!» («У Каца – вот и все!»).

В меню объекта сохранились названия на идиш, связанные с историей заведения: в XIX веке, когда оно только открылось, многие его посетители являлись эмигрантами из Восточной Европы, общаясь лишь на идиш, почти не понимая английский. Уже на современном сайте нью-йоркской легенды, можно прочесть – Ess Gezunt!, что невольно напомнит вам детство и теплые слова вашей бабушки из местечка: «Ешьте на здоровье».



Внутри также старательно поддерживают дух и исторические традиции Нижнего Ист-Сайда, ставшего домом для евреев из Европы, обучая посетителей нескольким простым фразам на «маме – лошен».

Надо отметить, в стенах этой точки всегда очень много народа, стремящегося отведать знаменитые, к сожалению пока некошерные яства. Пастрому здесь рубят вручную, не нарезая это пряное, соленое мясо заранее, именно благодаря такому «честному» способу приготовления, продукт сохраняет нежнейший вкус. Еженедельно, «Деликатесы Каца» продают около 7 тонн пастрамы, в ресторан регулярно приходят как новички, так и постоянные клиенты. Попав в зал, прежде, чем занять столик, моментально обращаешь внимание на богатую портретную галерею медийных личностей, отведавших здесь кушанья, среди многочисленных изображений можно узнать Барбру Стрейзанд, Билла Клинтона, Кэтлин Тёрнер, Бруно Кёрби, Брюса Уиллис, Дэна Эйкройд, Альберта Гора, Виктора Черномырдина, Михаила Горбачёва, Робина Уильямса.

По словам некоторых посетителей, прежде, чем сделать заказ, провели более сорока минут в очереди, о чем вовсе не жалеют. В качестве комплимента, гостям этого раскрученного пункта общественного питания сначала приносят на тарелочке нарезку соленых огурцов.



Меню Katz’s Delicatessen, как гласит надпись на нем самом, не менялось с 1888-го года. Его неотъемлемой звездой является знаменитый бутерброд – «Пастрами Каца», а жаждущим экзотики, можно предложить аппетитную бутербродную композицию – «Оргазм Рубена», названную по мотивам фильма 1989-го года – «Когда Гарри встретил Салли», где главная героиня, в исполнении Мег Райан, имитирует наслаждение от удовольствия поесть в Katz’s Delicatessen.

Однозначно, головокружительный успех этого маститого ресторана сложился за много лет из ряда небольших факторов. Люди приходят в него за вкусной едой, за теплой необычной атмосферой, за комфортом, за качественным сервисом, а самое главное, чтобы прикоснуться к великому прошлому своего города. Конечно, мнения об этом уникальном проекте встречаются самые различные. Кто-то уверяет, что попробовав эталонные блюда Кацев, планка гурмана поднимается настолько высоко, что в дальнейшем ее очень трудно перепрыгнуть иным кафе и забегаловкам, кто-то считает данное место незаурядной столовой, мнение о которой сильно преувеличено, кто-то переживает из-за некошерности здешних блюд. Однако, совершенно неоспорим тот факт, что с годами, словно выдержанное, качественное вино, заведение стало популярнейшим, культовым рестораном, местной яркой гастрономической достопримечательностью, навсегда вошедшей в летопись кино, путеводителей, еврейского Нью-Йорка, с любовью сохраняя в огромном мегаполисе крошечную толику идишкайта.



