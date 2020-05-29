В Москве обсуждается открытие летних веранд ресторанов с 15 июня

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Evgenia Novozhenina/Reuters

В Москве рестораторы и городское правительство обсуждают возможность открыть летние террасы с 15 июня, пишет РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова.

«В Москве обсуждается возможность открытия летних веранд 15 июня», — сказал Миронов.

Он также добавил, что решение будет зависеть от динамики заболеваемости.

В Москве коронавирусом заразились 175 тыс., выздоровели почти 75 тыс., скончались 2330 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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