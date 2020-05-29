Заставили уйти: истребители России перехватили B-1B Lancer США

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Минобороны России

Российские военные самолеты поднялись в воздух «для перехвата целей» — двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. Истребители приблизились к американским бомбардировщикам на безопасное расстояние и идентифицировали их. После этого американцы отошли от госграниц России.

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Российские истребители ВКС заставили американские бомбардировщики B-1B Lancer отойти от российских границ при совершении полета над Черным морем, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что российские системы ПВО Западного и Южного военных округов зафиксировали военные самолеты ВВС США над Черным и Балтийским морями. Отмечается, что радиолокационные средства контроля сопровождали В-1В на значительном удалении от российской границы.

«Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — добавили в Минобороны.

Военные самолеты России приблизились к американским стратегическим бомбардировщикам идентифицировали их, приблизившись на безопасно расстояние. После этого два B-1B Lancer изменили свое направление полета и отошли от госграницы России.

Затем российские истребители вернулись на аэродромы базирования. «Полеты российских боевых самолетов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заключили в оборонном ведомстве.

Ранее над Европой и Черным морем был совершен дальний полет двумя стратегическими бомбардировщиками ВВС США В-1B Lancer. Их сопровождали украинские истребители Су-27 и МиГ-29, а также турецкие самолеты-заправщики KC-135 Stratotanker. Об этом сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

«29 мая 2020 года два Lancer B-1B с базы ВВС Эллсуорт, штат Южная Дакота, выполнили дальнюю многочасовую стратегическую миссию бомбардировочной целевой группы над Европой и Черноморским регионом», — отмечается в заявлении американских военных.

Указывается, что сопровождение украинскими Су-27 и МиГ-29 и турецкими самолетами-заправщиками КС-135 было осуществлено впервые.

Во время полета над Европой была проведена тренировка по интеграции и взаимодействию с польскими истребителями F-16 и МиГ-29, а также с румынскими F-16 и МиГ-21, передает «Интерфакс». Они, как сообщили в командовании, обеспечивали сопровождение и боевое патрулирование в Черноморском регионе.

«Полеты бомбардировщиков над Европой демонстрируют приверженность США поддержке союзников и партнеров и в то же время ясно говорят любому противнику о нашей готовности к сдерживанию», — сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Ли Харригян. Его слова приводятся в сообщении.

Дозаправку в воздухе американские бомбардировщики B-1B Lancer проводили в Европе, которую обеспечили самолеты-заправщики США KC-135. Они поднялись с авиабазы Милденхолл в Великобритании.

На обратном пути из Черноморского региона были задействованы самолеты-заправщики с авиабазы Инджирлик в Турции. Таким образом они позволили двум самолетам ВВС США B-1B Lancer совершить круговой рейс с базы ВВС Элсворт, которые также пролетели над столицей Северной Македонии Скопье совместно с греческими истребителями, передает «Интерфакс».

Военно-воздушная база Элсворт находится в Южной Дакоте. Стратегический бомбардировщик B-1B может нести наибольшую ракетно-бомбовую нагрузку управляемых и неуправляемых вооружений среди всех американских боевых самолетов.

Подобные полеты американских бомбардировщиков у российских границ проходят не в первый раз.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, появление военных самолетов Соединенных Штатов способствует созданию дополнительной напряженности в отношениях двух стран. При этом российская сторона неоднократно призывала американцев отказаться от подобных полетов, но власти США ответили отказом.

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