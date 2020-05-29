«Будет интересно»: что Россия готовит к параду Победы

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Илья Питалев/РИА «Новости»

В Москве 24 июня пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Газета.Ru» проанализировала ход подготовки к параду и рассказывает, какое вооружение и военная техника будут продемонстрированы на Красной площади и какие меры принимаются военным ведомством по предотвращению распространения СOVID-19 среди расчетов.

stopCovid1

Личный состав парадных батальонов, некоторые образцы вооружения и военной техники в ближайшее время начнут прибывать в Москву. В настоящее время для бойцов и командиров готовятся места временного проживания.

По данным военного ведомства, участникам парада выделят отдельные изолированные помещения. Контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут полностью исключены. Помимо этого, предполагается свести к нулю общение между военнослужащими разных частей и соединений во время передвижения и отдыха между прохождениями торжественным маршем на тренировках.

Тренировки к параду будут осуществляться в средствах индивидуальной защиты — в перчатках и масках.

Первая из них пройдет 8 июня на парадной площадке в подмосковном Алабине. Эти тренировки продолжатся до 15 июня. На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, согласованные с руководством города Москвы. 20 июня планируется провести генеральную репетиция парада.

Личный состав парадных батальонов будет существенно пересмотрен и уточнен по сугубо объективным обстоятельствам — одни бойцы уже уволились, выслужив установленные сроки, многие убыли к новым местам службы.

Как и обычно, 24 июня по Красной площади пройдут пешая и механизированная колонны. Планируется и воздушная часть парада.

В параде Победы примут участие около 15 тысяч военнослужащих (10 парадных батальонов пройдут по Красной площади в форме образца 1943 года) и более 200 единиц техники.

Для справки, 24 июня 1945 года в параде принимали участие 24 маршала, 249 генералов, 2 536 офицеров и 31 116 рядовых и сержантов. Кроме того, зрителям показали 1850 единиц боевой техники.

Прохождение механизированной колонны 24 июня 2020 года откроет целый батальон легендарных танков Т-34 (около 30 боевых машин). За ним проследуют убийцы немецких танков противотанковые самоходные артиллерийские установки СУ-100. Будут продемонстрированы и перспективные боевые машины.

В составе механизированной колонны появятся и новинки российской военной промышленности. По Красной площади впервые пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата» с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс «Бал».

«Не стану перечислять все новинки — пусть сохранится интрига. Будет, поверьте, очень интересно»,

— рассказал в интервью газете «Красная Звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. По всей видимости, именно этот военачальник будет командовать военным парадом 24 июня 2020 года.

По его словам, вся военная техника, которая примет участие в параде, на данный момент находится в Алабине, где она была законсервирована после первого этапа подготовки.

Численность сводного оркестра, который уже на днях приступит к репетициям, предполагается в 900 человек. Часть из них служат в Москве, остальные на следующей неделе прибудут из других гарнизонов. Они также будут размещены с соблюдением всех мер предосторожности, исключающих контакты с другими военнослужащими и гражданским населением, обеспечены средствами индивидуальной защиты. С 8 июня сводный оркестр приступит к музыкальному сопровождению тренировок на парадной площадке в подмосковном Алабино.

К слову говоря, 24 июня 1945 года на Красной площади в составе сводного оркестра под управлением генерал-майора Семена Чернецкого играли 1400 музыкантов. Сводный оркестр в тот день завершил парад маршем «Слава родине».

Предполагается и воздушная часть Парада Победы. В ней, по предварительным данным, примут участие 75 боевых самолетов и вертолетов.

Однако не исключается, что летательных аппаратов будет существенно больше. Словом, новый воздушный парад не будет точной копией предыдущего, который прошел 9 мая 2020 года. Изменится состав боевых машин, их построение в воздухе и очередность прохождения над Красной площадью.

Есть все основания предполагать, что 24 июня 2020 года в небе над Красной площадью зрители увидят крупнейший в мире тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26, многоцелевой вертолет Ми-8, транспортно-боевой вертолет круглосуточного применения Ми-35М, разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52, ударный вертолет Ми-28Н, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД, дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МСМ, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160, самолет-заправщик Ил-78, многоцелевой истребитель четвертого поколения Миг-29СМТ, тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24М2, МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, двухместный многоцелевой истребитель поколения 4+ завоевания господства в воздухе Су-30СМ, многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4 Су-35С.

Завершат воздушную часть парада, как обычно, бронированные дозвуковые штурмовики Су-25 с дымами в цветах российского флага.

Кроме Москвы, 24 июня военные парады в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов. В общей сложности к участию в праздничных мероприятиях привлекается свыше 177 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц вооружения и военной техники.

Источник