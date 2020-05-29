Экс-президент Украины назвал «единственный способ остановить Россию»

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Первый президент Украины Леонид Кравчук во время выступления на съезде партии…

РИА «Новости»

Первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу «Гордон» заявил, что Россию могут остановить только объединенные действия европейских стран и Киева.

По мнению экс-президента, в действиях глав стран ЕС нет последовательности. Они вводят санкции против России, а затем участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2» и обсуждают снятие ограничений.

«Я считаю, что другого пути остановить Россию нет, кроме как жестких, единых, объединенных в коалицию по поддержке Украины», — подчеркнул Кравчук.

Ранее он заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

— Зеленский: в отношениях между Украиной и РФ навсегда останется шрам

— Россию обязали выплатить Киеву $82 млн за потерю Крыма

Источник