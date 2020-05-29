Почему бонус-хантеры опасны для казино

Важная задача любого онлайн казино привлечь как можно больше игроков. Для этого используются разного рода бонусные программы и другие выгодные «халявные» предложения. Это положительно сказывается на гемблинге. Но конечно, как и в любом явлении есть и негативные моменты. Так сформировалась целая группа игроков, которых называют бонус-хантерами.

Кто они

В Cdc88uz есть бонус-хантеры, причем это обычные люди, которые стремятся получить очень быстрые деньги. Их можно разделить на 2 категории:

Профессиональные. У них есть даже целые алгоритмы действий. Более того, они рассматривают бонус-хантинг, как основной источник дохода.

Любители. Они работают не так фанатично, как первые. Используют общеизвестные приемы.

Еще недавно бонус-хантеры были огромной проблемой для казино. И если любителей в большинстве случаев отсеивала служба безопасности, то профессионалы способны нанести большой ущерб.

Суть их манипуляций в мониторинге всех доступных бонусов на игровых ресурсах. Больше всего им интересные бездепозитные бонусы, то есть те, для получения которых даже не нужно тратиться. Такие предлагают новые казино, которые хотя быстро получить клиентов.

Как только он обнаруживает в казино онлайн выгодные условия для получения бонусов, он регистрируется под десятками или даже сотнями аккаунтов. Более того, у него есть куча чужих документов для прохождения идентификации и программы для изменения IP-адреса компьютера, эмуляции операционной системы.

Профессионалы никогда не выводят отыгранные бонусы сразу, даже стараются отыграть с превышением требований. Потом ждет удобного момента и выводит деньги. После этого конечно пользователь никогда больше не вносит депозит и не посещает казино. По подсчетам игорных заведений профессиональный бонус-хантер может забрать у казино от 3 до 5 тыс. долларов в месяц.

Действия казино

Казино Coduca 88 как и другие онлайн-платформы борется с этой проблемой. Для этого:

Ужесточаются требования.

Используются разные способы нейтрализации охотников.

Создание черного списка игроков. Причем его ведут сразу несколько казино. При этом имя и данные охотника передаются в единую базу, что помогает идентифицировать его и запретить регистрацию.

Иногда казино приходится действовать еще радикальней. К примеру, практикуется отказ от бонусных программ или введение очень жестких условий отыгрыша.

Источник: cdc88uz.com