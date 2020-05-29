«Эрдоган может избежать участия Турции в программе МВФ»

Некоторые аналитики говорят, что Эрдоган может пренебречь этими предупреждениями и избежать возвращения в МВФ — предыдущая программа Турции истекла в 2008 году, — сообщает The Financial Times.

Издание указывает, что инвесторы обеспокоены тем, что валютные резервы Турции недостаточны для того, чтобы пережить следующие несколько месяцев без посторонней помощи — они составляют менее половины от 169 млрд долларов внешнего долга, который должен быть погашен в течение следующих 12 месяцев. Эти опасения помогли лире достичь рекордного минимума в 7,269 за доллар 7 марта.

Но с тех пор национальная валюта укрепилась, усиленная обещанием регионального союзника Катара увеличить сделку валютного свопа с Турцией до эквивалента 15 млрд долларов с предыдущих 5 млрд долларов. В среду лира торговалась на 0,3% слабее — 6,74 лиры за доллар.

FT пишет, что оппозиция Эрдогана МВФ исходит из созданного им для себя нарратива о сильном лидере, который не склонится перед западными финансовыми институтами. Эрдоган также отказался подписать соглашение с МВФ, когда в 2018 году в экономике разразился валютный кризис. Вместо этого он наводнил Турцию дешёвыми кредитами из государственных банков, уволил и заменил управляющего Центральным банком, а также снизил процентные ставки.

Около 70% турок выступают против подписания соглашения с МВФ, сообщает FT со ссылкой на недавний опрос Istanbul Economics Research.

Вместе с тем курс лиры стабилизировался после того, как турецкие власти усложнили сокращение курса валюты, ограничив возможности иностранных банков торговать с местными контрагентами на офшорном рынке. Но иностранные инвестиции на рынках капитала Турции также нанесли удар, заставив многих инвесторов задаться вопросом, где Эрдоган получит твёрдую наличность, необходимую для поддержания экономического подъема.

Однако Турция всё ещё может заманить обратно некоторые иностранные деньги, которые недавно покинули страну, сказал Озгюр Гююльдар, руководитель отдела рынков акционерного капитала Райффайзен Центробанка Австрии, сообщает FT.

«Если Турция сможет пережить май и июнь, то я думаю, что некоторое распределение из портфеля может вернуться», — добавил он.

Но Гююльдар отметил, что экономические риски остаются — инфляция может резко подскочить осенью, что может вызвать ещё больший отток капитала и дальнейшее давление на лиру, заставив Центральный банк повысить процентные ставки и затормозить экономический рост.

В свою очередь Рефет Гюркайнак, профессор экономики Анкарского университета Билкент, считает, что Эрдогану, возможно, придётся ввести новые формы контроля за капиталом, если всё остальное потерпит неудачу. Хотя это может означать, что президент может сохранить экономику без денег МВФ, это вряд ли будет триумфом, сказал он.

«Как я вижу, мы не прошли через это, и мы не пробивались», — заключил Гюркайнак, имея в виду высокую безработицу и низкий уровень инвестиций за последние несколько лет.