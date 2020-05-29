Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил день парада Победы 24 июня выходным. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Парад Победы в Москве на Красной площади пройдет 24 июня в 10 утра.

«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в указе.

В этот день в 22:00 в Москве и других городах России будет проведен артиллерийский салют.

Минобороны РФ поручено совместно с главами регионов определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта и обеспечить их подготовку и проведение.

Ранее Путин объявил 24 июня днем проведения парада Победы и приказал начать подготовку к мероприятию. При этом глава государства приказал строго соблюдать требования безопасности при подготовке и проведении парада.