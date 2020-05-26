Иммунитет к коронавирусу исчезает уже через полгода: неутешительные выводы ученых

Исследователи, возглавляемые Лией Ван Дер Хок, в течение 35 лет отслеживали реакцию 10 мужчин на 4 варианта коронавируса, которые вызывают простуду. Согласно выводам, реинфекция случалась каждые три года. Повторное заражение происходило через год, значительное снижение количества антител в телах мужчин наблюдалось уже через шесть месяцев.

Длительный срок исследования позволил четко установить, какие шансы у организма справиться с вирусом через определенное время. Шансы повторного заражения повышаются с каждым месяцем. Через полгода они достаточно велики, чтобы человек вновь подхватил вирус.

Пока что человечество не имеет четкого представления о том, как справиться со штаммом. Вакцины только на стадии клинических испытаний, а иммунитет, как оказалось, не способен защищать организм. Ране сообщалось, что в силу природных особенностей жители азиатских стран имеют в 5 раз выше шансы заразиться.

Ученые пока что не могут сказать, как создать коллективный иммунитет при условии его кратковременности у каждого отдельного индивида. Сегодня в мире почти 5,5 млн заболевших, а фатальных исходов – 346 тысяч.