Власти Китая начали скупать маски и костюмы: надвигается вторая волна коронавируса?

Некоторое время назад появилось сообщение, в котором говорится, что власти Китая снова заказали производствам огромное количество средств индивидуальной защиты. Из-за этой новости начали ходить слухи о том, что правительство уже сейчас начало готовиться к второй волне коронавируса, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Житель Нью-Йорка Моше Маламуд больше 20 лет занимается ведением бизнеса на территории Китая. Во время эпидемии он поставлял в США огромное количество масок и специальных защитных костюмов. Маламуд говорит о том, что в последнее время китайские поставщики загружены заказами, которые поступают от китайских властей. Он добавил, что отправил весьма крупный заказ самому большому дистрибьютору, но тот заявил, что больше не сможет выполнить никаких заказов кроме этого, так как был подписан контракт с Китаем на производством 250 миллионов единиц средств индивидуальной защиты. Когда Маламуд поинтересовался, зачем Китаю так много защитной одежды, ответа на этот вопрос предоставлено не было. Бизнесмен также добавил, что подобное слышал от производителей термометров. Он уверен в том, что уже сейчас Китай начал стремительно готовиться к тому, что скоро наступит вторая волна коронавируса. Точно такая же ситуация произошла с другим бизнесменом — Майклом Куле, который руководит компанией AFA Sourcing в Гонконге. Он считает, что китайское правительство в первую очередь заботится не о простых гражданах, а о себе, ведь в случае какой-то проблемы, они получат защиту самыми первыми. Стоит отметить, что количество новых зараженных коронавирусом в Китае продолжает увеличиваться. Снова примерно 108 миллионов людей, которые проживают в северо-восточной части страны, оказались изолированными от остальных. 16 мая от китайского эпидемиолога Чжун Наньшань поступило заявление о том, что на данный момент в Китае ситуация практически не отличается от той, которая наблюдается в других странах.