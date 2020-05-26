Вывели чистую воду Алтайский край вошел число регионов экстремально загрязненными реками

Аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza провела исследование, касающееся загрязнения воды и воздуха в разных регионах России. Результаты приводит «Лента.ру». Как было установлено экспертами, в России побит рекорд по количеству случаев высокого загрязнения воздуха. При этом с водоемами дело обстоит гораздо лучше — там число выявленных фактов упало на 30 % (474 случая за I квартал текущего года). Тем не менее несколько субъектов РФ, в том числе и Алтайский край, были названы регионами с экстремально высоким загрязнением водоемов.

Как следует из проведенного анализа, крайняя степень загрязнения водоемов наблюдается в Свердловской, Оренбургской, Мурманской, Курганской, Новосибирской, Омской и Тюменской областях, Приморском и Алтайском краях, а также в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Адыгее, Коми и других регионах. «Высокое загрязнение произошло в бассейнах рек Амур, Ангара, Волга, Днепр, Енисей, Иртыш, Кама, Обь, Терек, Кубань, Тобол, Урал, которые омывают несколько регионов России. Также пострадали малые реки, озера и водохранилища Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Новосибирской и Сахалинской областей, Камчатского и Приморского краев», — уточнили в Finexpertiza. Основными источниками загрязнения специалисты называют предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также, что характерно для Алтайского края, предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с тем, по данным компании, за I квартал 2020 года было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха. Это на 57 % больше, чем в аналогичный период 2019 года. «Это рекордный показатель: за последние пять лет по результатам I квартала в среднем фиксировалось 25 случаев серьезных загрязнений», — отмечается в исследовании. Среди населенных пунктов, наиболее пострадавших от загрязнения воздуха, указываются Улан-Удэ, Селенгинск, Чита, Минусинск, Красноярск, Лесосибирск, Канск, рабочий поселок Чегдомын, Комсомольск-на-Амуре, Абакан, Черногорск, Шелехов и Кызыл.