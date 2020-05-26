Билл Гейтс проспонсировал испытание вакцины от коронавируса на людях

Американская компания Novavax объявила о начале клинических испытаний новой вакцины от коронавируса на людях. Грант на испытания был выделен агентством, основанным миллиардером и филантропом Биллом Гейтсом. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

В эксперименте примут участие около 130 взрослых добровольцев из Австралии. В ходе первого этапа испытания им будет введено две дозы экспериментальной вакцины под названием NVX-CoV2373. В случае, если первые результаты, которые ожидаются в июле, окажутся многообещающими, компания планирует незамедлительно перейти ко второму этапу. Предполагается, что на втором этапе в эксперименте примут участие другие страны и разные возрастные группы.

«Введение нашей вакцины первым участникам этого клинического испытания является значительным достижением, которое делает нас на шаг ближе к удовлетворению фундаментальной потребности в вакцине в борьбе с глобальной пандемией COVID-19», – сказал президент и исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк (Stanley Erck).

Разработка вакцины началась с инвестиций в размере 388 миллионов долларов от расположенной в Осло «Коалиции за инновации для подготовки к эпидемиям» (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI), фонда общественного здравоохранения, созданного основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом.



Сотрудница Novavax проводит лабораторные исследования, связанные с созданием вакцины от COVID-19. Фото: Novavax

Ранее миллиардер уже делал пожертвования целому ряду подобных инициатив в области здравоохранения, прежде всего через фонд Билла и Мелинды Гейтс. Такая вовлеченность Гейтса в здравоохранение вызвала множество подозрений и сомнений у сторонников теорий заговора, которые утверждают, что миллиардер является приверженцем программы «депопуляции» Земли. По их мнению, программа поможет избавить мир от бесполезных потребителей.

Заявление компании вызвало у ряда пользователей социальных сетей тревогу. Многие поспешили предупредить о том, что проекту «нельзя доверять», и призвали самого Гейтса добровольно стать первым «подопытным кроликом» и сделать себе инъекцию вакцины.

Американская компания стала не первой биотехнологической фирмой США, начавшей клинические испытания на людях в поисках эффективной вакцины против коронавируса. Так, массачусетская компания Moderna начала тестирование вакцины еще в марте и сообщила о положительных результатах. По крайней мере, еще пять других вакцин находятся в разработке в других местах, в том числе в Китае, Великобритании и России.