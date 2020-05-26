Луцьк звернеться до ОДА щодо пом’якшення карантину в місті

В.о. міського голови Григорій Пустовіт розпорядився підготувати звернення до голови обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки щодо дозволу на пом’якшення карантину у Луцьку.

Про це стало відомо сьогодні, 26 травня, під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, — йдеться на сайті мерії.

Усього у Луцьку на коронавірус захворіли 161 лучан, за останню добу — 4; продовжують обстеження підозр захворювання на COVID-19 та кола їх контактних осіб. Начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін зазначив, що індекс інцидентності при цьому становить 11,3% на 100 000 населення, при нормі в 12%. Такі показники відповідають новим вимогам до наступного етапу послаблення карантинних заходів.

Нагадаємо, 25 травня заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що із 3 основних показників для виходу з карантину один перевищував допустиму норму. Йдеться про індицентність, тобто замість норми до 12 хворих на 100 тисяч населення в області цей показник становив 15,36.

Відтак, Луцьк звернеться до ОДА з проханням дозволити пом’якшення карантину у місті. У той же час, раніше повідомляли про те, що навіть ті міста, населені пункти чи райони Волині, де стабільна епідеміологічна ситуація щодо поширення коронавірусу, не зможуть вибірково послабити карантин і запустити громадський транспорт.

“Сьогодні у нас є розуміння того, що з 1 червня можливий черговий етап пом’якшення карантину. Висока імовірність того, що запустять громадський транспорт, відкриють дитячі садочки. Тому працюємо в цьому напрямку, готуємося повноцінно ввійти у новий режим роботи.

Я думаю, що наше звернення до обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки стане ще одним поштовхом до запуску громадського транспорту у місті Луцьку”, — зазначив Григорій Пустовіт.