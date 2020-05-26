Путин объявил дату парада Победы

Парад Победы в Москве и других городах России пройдет 24 июня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны России Сергеем Шойгу.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — сказал глава государства.

Он также приказал строго соблюдать требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех участников нужно свести к минимуму, а лучше исключить, подчеркнул российский лидер.

Он также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день Военно-морского флота (ВМФ). На эту же дату запланирован традиционный военно-морской парад на главных базах ВМФ.

«Хочу сразу сказать: будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации и оценивать риски. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, примем решение о возможном переносе марша „Бессмертного полка“ на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное удастся сделать в те сроки, которые я назвал сейчас», — добавил Путин.

Шойгу, в частности, доложил о ходе модернизации самолетов Ту-22 в Казани.

«Успешно решаются задачи воздушного патрулирования вблизи российских границ. Здесь также у нас появилась модернизированная техника — самолеты Ту-22. Это фактически новые самолеты, я не буду отвлекаться на технические подробности. Вы данную машину видели, и сейчас она у нас в массовом порядке модернизируется на казанском заводе», — отметил министр.