Как шьют стерильные маски

Ролик, как в одной из азиатских стран шьют так называемые одноразовые маски, вызвал бурю эмоций в Сети.

По Сети популярность набирает ролик, как в одной из азиатских стран, предположительно, Индии умельцы шьют такие дефицитные и необходимые миру медицинские маски. Видео, где одноразовые маски, которые надевают, чтобы защититься от вирусной инфекции, шьют буквально «на коленке», вызвал шок. На ролике запечатлен весь процесс: руки портного (без перчаток), длинная рулонная стачанных масок плавно ползет на пол, где еще один человек на подхвате разрезают каждую, опять же без перчаток. Еще один сидя на полу босиком (хочется надеяться, продезинфицированном Доместосом) складывает их в аккуратные стопки. Сложно представить, что перед отправкой товар, который ждут с нетерпением в каждой точне объятой пандемией, дезинфицируют. Не знаем точно, входит ли Россия в число покупателей этих одноразовых средств защиты, но вот то, что там не знают, что мэр Москвы Сергей Собянин штрафует каждого на 4 тысячи рублей всех без этой маски, уверены. А если бы узнали, что это больше 56 долларов, то вообще бы заплакали от жалости к россиянам.