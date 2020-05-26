ТОП-5 шедевральных экранизаций Кира Булычёва

Не только «Тайна третьей планеты» и «Гостья из будущего»

1. «Тайна третьей планеты» (1981)

Девочка с Земли могла остаться книжной героиней, но ей очень повезло. Случилось чудо: первое же экранное воплощение Алисы прославило её и Булычёва на всю страну. Оно стало, пожалуй, лучшим фантастическим фильмом СССР. Невероятно красивый, остроумный, изобретательный и в хорошем смысле экспериментальный полнометражный анимационный фильм «Тайна третьей планеты» знает и любит каждый ребёнок.Прежде всего фильму повезло с режиссером: Роману Качанову, снявшему «Варежку» и «Чебурашку», славу принесли кукольные мультфильмы. «Тайна третьей планеты» была лишь третьей его работой в классической рисованной анимации. Но всё сложилось как нужно, и с художником-постановщиком фильму тоже повезло: Наталья Орлова нарисовала культовых пиратов, роботов, капитанов, летающую корову и бриллиантовую черепашку, которых все так любят. Есть и версия, что прототипом капитана Зелёного послужил сам Булычёв: они с Орловой жили в одном подъезде.Озвучивали «Тайну третьей планеты» тоже сплошные звёзды. Громозека говорит голосом Василия Ливанова, голос Владимира Кенигсона роднит Говоруна с Шапокляк и Кентервильским привидением. За профессора Селезнёва старается Всеволод Ларионов (Попугай в мультфильме «38 попугаев»), а Колину бабушку озвучивает Рина Зелёная (черепаха Тортилла и миссис Хадсон).Шутки и цитаты из фильма стали частью нашей повседневной речи: все слышали про планету Шелезяку, где ни воды, ни растительности нет, и Говоруна, который отличается умом и сообразительностью. В общем, смотрите и получайте удовольствие, чтобы всегда к месту сказать «Всё это добром не кончится» и «Я ничего не знаю, я никуда не летаю».

2. «Два билета в Индию» (1985)

Героями мультфильма стали Фима Королёв и Юля Грибкова — персонажи «Гостьи из будущего», друзья Алисы. Несмотря на то что режиссёром снова был Роман Качанов, чуда не получилось. Транспортировка профессора Транкверри — инопланетянина, похожего на тигра — в Индию вышла бесконфликтной и похожей на другие советские мультсказки.

3. «Гостья из будущего» (1985)

Ещё один культовый фильм, разошедшийся на цитаты. Наташа Гусева, сыгравшая Алису, была предметом мечтаний тысячи мальчиков СССР, а кадры из будущего во многом определили мечты поколения.Пятисерийный блокбастер времён позднего СССР сумел рассказать отличную историю о машине времени и путешествиях через 100 лет. Космозоопарки и космолёты, куда пробираются школьники, которые получили домашнее задание запустить спутник, Кремль, утопающий в зелени, и общественный летающий транспорт с бесплатными киосками еды приятно контрастировали с пустыми прилавками той поры и авоськой, с которой Коля пошёл за кефиром, а угодил в Институт времени и на встречу с инопланетянами с Альфы Центавра.

Все смеялись над роботом Вертером и мечтали обмануть пиратов и спасти Колю. Фильм, помимо других важных навыков, научил по-новому смотреть на заброшенные старые дома в центре города: теперь мы знали, что в каждом из них может быть спрятана машина времени, ну а что такого?В целом фильм у режиссёра Павла Арсенова получился замечательный: от того, как много умеет Алиса из будущего, ощущаешь веру в светлое грядущее человечества. Дети XX века (да, это мы!) тоже вышли ничего себе — верные, сообразительные и дружелюбные, в целом — за всё хорошее и против всего плохого.

4. «Перевал» (1988)

Режиссёром этого довольно авангардного мультфильма стал Владимир Тарасов, который любил и снимал фантастику. «Перевал» — мультфильм для подростков и, пожалуй, самый взрослый из всех экранизаций Булычёва. Герои «Перевала» срисованы с девятиклассников, которые фильм озвучивали, а вот самой Алисы в нём нет.«Перевал» — адаптация повести «Посёлок» из цикла про доктора Павлыша, но сценарий фильма — только две первые главы повести, где четверо храбрецов идут к звездолёту, разбившемуся в горах. Интересно, что художником-постановщиком «Перевала» был математик Анатолий Фоменко, больше известный своими историческими теориями. Тарасову понравились его рисунки к учебнику геометрии. Органная музыка Баха и рок-баллады Александра Градского, смелая авангардная графика — в общем, такого Булычёва вы ещё не видели!

5. «День рождения Алисы» (2009)

Только в двухтысячных годах российская анимация снова решила взяться за полнометражный мультфильм по произведениям Булычёва — на сей раз это была любимая фанатами повесть «День рождения Алисы». В ней Алиса предстаёт обычной девочкой — с переэкзаменовкой по истории, прогулами, вольностями и даже безрассудствами.Нарисован мультфильм в оригинальной стилистике — она далека от диснеевской картинки, но не копирует «Тайну третьей планеты». Фильм увлекательный и интересный, смешной и захватывающий, а одну из ролей озвучивает Наташа Гусева, игравшая Алису в художественном фильме «Гостья из будущего». Действие происходит на планете Колеида, где Алиса с профессором Рррр спасают Вселенную. Нарисован мультфильм в оригинальной стилистике — она далека от диснеевской картинки, но не копирует «Тайну третьей планеты». Фильм увлекательный и интересный, смешной и захватывающий, а одну из ролей озвучивает Наташа Гусева, игравшая Алису в художественном фильме «Гостья из будущего». Действие происходит на планете Колеида, где Алиса с профессором Рррр спасают Вселенную.Фильм немного анахроничный, зато в нём есть смешные моменты вроде песни про космонавтов, которую поёт военный хор Колеиды.