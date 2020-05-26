Единый регистр данных — тотальная слежка под прикрытием

21 мая Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего данные о населении России.Это информационный ресурс, на котором будут храниться данные россиян (Ф.И.О., дата и место рождения, пол, гражданство, СНИЛС, ИНН, семейное положение, сведения о выданных паспортах, образовании, регистрации индивидуального предпринимателя, воинской обязанности и др.), а также иностранцев и лиц без гражданства, работающих на территории страны.Идея принадлежит Федеральной налоговой службе, которая и станет администратором этой гигантской базы данных.Мы попросили высказать свое мнение генералу, в разное время имевшему непосредственное отношение к аналитике и информационным базам. Генерал-майор ФСБ Александр МИХАЙЛОВ закончил службу в Федеральной службе безопасности РФ в должности первого заместителя начальника Информационно-аналитического управления. А с 2003 года в период службы в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков курировал информационно-технологическое управление, где создавался единый банк данных.Разговор с генералом Михайловым – почти всегда шок. Шок от той правды, тех фактов, которые он озвучивает. Поэтому приводим разговор с Александром Георгиевичем без купюр.

Фантасмагория тотальной слежки становится явью в России

Любой, кто читал материалы Викиликс и разоблачения Сноудена, невольно задумывается над тем, в каком мире мы живем. Созданная АНБ США система контроля за людьми и их умами выходит далеко за рамки романа Оруэла 1984.Сегодня эта фантасмагория становится явью и у нас. Некоторое время назад мой коллега попросил для научного сборника подготовить статью по искусственному интеллекту в реализации права и правоприменительной деятельности. Замечу, что именно права граждан, гарантированных Конституцией! Что же сегодня реально происходит в нашей жизни? Цифра и новые технологии так вошли в нашу жизнь, что зачастую думаем – как раньше жили? Карточки, базы госуслуг и прочее существенно облегчили наш быт. И вроде все движется к цивилизованному будущему.Но так ли? Каков сегодня баланс соответствия всеобщей цифровизации глобальному накоплению данных и правам человека? Где тот рубеж, когда заканчивается место государства и начинается личное пространство гражданина?За гражданами России ведут наблюдение практически всеЯ начал служить, когда понятие компьютер и цифровизация были только в фантастических романах. И все мероприятия по вторжению в личную жизнь гражданина требовали серьезного обоснования. Прослушивание телефонных переговоров, помещений и даже ведение наружного наблюдения за объектом считалось самым острым мероприятием. Что происходит сегодня?За нами как за гражданами России, имеющими права на личную жизнь, переписку, ведут наблюдение (я вывожу за скобки правоохранительные органы) практически все. Частные охранные предприятия, частные компании, занятые разработкой различного программного обеспечения, операторы сотовой связи, банки, кассы аэрофлота, ж/д вокзалов, даже продуктовые магазины, где мы приобретаем товары. Накапливается огромный массив информации о конкретном гражданине, затрагивающие особо охраняемые законом тайны – банковскую, медицинскую,тайну переписки, наших передвижений, телефонных переговоров. И как это используется (я снова вывожу за скобки правоохранительные органы, ограниченные законом) – никому не известно. В условиях тотальной коррупции мы не гарантированы от того, и это реальность, что наши данные не находятся в чьих-то не очень честных руках. Не успел человек почить в бозе, как на пороге его квартиры барыги из частных ритуальных агентств, не успел зарегистрировать фирму, как десятки звонков из банков, которые моментально узнают о факте регистрации. Десятки звонков от каких-то никому не известных компаний на личный телефон, которые знают не только имя и фамилию, но и имущество, которым владеешь…Недавно на одном семинаре была продемонстрирована система распознавания лиц. Она распознает не только наши лица, но и распознает наши банковские карты в кармане, а также проводки по ним. Большинство современных технологических устройств, я имею в ввиду смартфоны и планшетные компьютеры, позволяют определить не только своё местоположение через GPS, WiFi, или геопозицию по IP адресу, но и передать навигационные данные частным компаниям. Это что такое? По сути это несанкционированное нарушение личного пространства, защита которого гарантирована Конституцией РФ. Я уже говорил, что это реальность жизни. Но где инструменты, которые бы гарантировали защиту наших прав и свобод? На каком рубеже в цифровизации надо остановиться, сохранив баланс новых технологий и прав личности?

Единый регистр – реальная угроза

ФНС провела свои идеи через закон – это уже свершившийся факт. Только понимают ли наши избранники, что подобная инициатива представляет реальную угрозу. Сомневаюсь. Всегда для реализации таких хотелок привлекаются эксперты из числа «прикормленных». Они готовы объяснить все, что угодно. К тому же часто именно эти эксперты и получают из нашего кармана деньги на подобные разработки. Им важно освоить деньги. Им плевать на права человека, и даже на государственную тайну…По сути защищают свой бизнес. Это как?Недавно были приняты поправки в законодательство о терроризме, которые вызвали бурную реакцию не только в обществе, но среди провайдеров и операторов связи. Я выступал резко против этих поправок в части накопления контента частных лиц (затея пустая, дорогая и бессмысленная). И моя позиция не изменилась. Более того – она подтверждена практикой.Мы не знаем ни одного факта, чтобы эта норма позволила бы предотвратить теракт или иное преступление. Для розыска – да. Но для предотвращения – исключено… Но что любопытно в этой истории: один из участников продвижения этого закона получил 22 года за государственную измену как агент ЦРУ. Почему я на это обратил внимание? Потому что любое накопление информации в общих базах – это бомба замедленного действия. При разработке советского паспорта нового образца в 1974 было много предложений о включение в него дополнительных данных…В том числе о месте работы… Но всё ограничилось лишь небольшим пакетом сведений. Реально необходимых. И разработчики мотивировали это тем, что не надо делать из него досье на человека. Сегодня полное досье на человека можно купить на черном рынке с базами практически всех государственных регистрирующих органов. От ГИБДД до базы таможни, базы данных местоположения абонентов сотовой сети, баз данных видеофиксации автомобилей у частных АЗС. В условиях цифровой технологии борьба с этим явлением обречена на поражение.Более того, мы не знаем реальных случаев привлечения к уголовной ответственности лиц, «сливающих» эти базы, создавая угрозу личности. Усилия наших законодателей же направлены на то, чтобы ещё шире распространить практику подобной цифровизации. При этом они тщательно охраняют собственные персоны, засекречивая данные о доходах и имуществе и вводя ответственность за оскорбление чиновников.Кто будет проводить такие экспертизы – непонятно. Тем более, что неумный чиновник может посчитать оскорблением, если его назовут авторитетом. При этом все объясняется заботой о нас сирых. Типа, ради спасения человека, мы готовы пожертвовать своими правами. Демагогическое заявление, основанное на незнании законов об ОРД, Борьбе с терроризмом, Органах ФСБ и МВД. Везде права человека на первом плане. А спасать людей надо в рамках собственной компетенции, оперативного мастерства и навыков.Замечу, что для оперативных работников и сегодня большая проблема к доступу к тем или иным сведениям, но для банков, частных охранных предприятий и иных фирм, не говоря о мошенниках из коллекторских агентств, проблемы нет. Более того, бандитские формирования с названием коллекторы имеют все! Все данные, о которых не может мечтать опер.

Искусственный интеллект ворует, как чиновники

Наш искусственный интеллект удивительно точно копирует работу чиновника. Они никогда не ошибается в пользу клиента. Он ворует так же, как и те, кто его внедрил. Он берет на вооружение худшее из нашей жизни! Я сам не раз сталкивался с тем, что мне блокировали счета. И каждый раз, не извинившись, налоговики ссылались на ошибки системы! А если человеку блокируют счет, когда он вне зоны возможности разобраться, за границей допустим…Особую тревогу вызывают разговоры об использовании искусственного интеллекта в реализации права и правоприменительной деятельности», по моему мнению, весьма сомнительно, так как право, помимо стройных и жестких формулировок, правосудие во многом явление психоэмоциональное. По сути мы пытаемся найти истину, а она часто лежит в мертвой зоне, вроде, как и существует (учитывая реальность), но не воспринимается…

Так что мы можем понимать под трансформацией правовой системы в условиях цифровизации экономики, государства и права? Как человек занимавшийся много лет информационным обеспечением оперативно-розыскной деятельности и создании межведомственных баз данных могу заметить, что первая задача этого – создание моделей для облегчения деятельности правоохранителей, обеспечение их полной и всеобъемлющей информацией решении оперативных задач. Возможность технического аудиовизуального документировании преступной деятельности, ускорение проведения экспертиз и исследований. А по сути – создание такой базы данных, которая бы способствовала объективному и полному изучению обстоятельств и условий совершения преступления. В принципе, эта тема уже давно реализуются. Разрабатываются системы, позволяющие фиксировать происходящее на улицах городов, в транспорте, официальных учреждениях. Совершенствуются цифровые технологии в криминалистике. Все это безусловно отвечает сути нашего времени. Создается впечатление, что скоро раскрывать преступления, можно будет не выходя из кабинета, а судить людей в виртуальном пространстве.Демонстрация таких возможностей выходит далеко за рамки наших законов, Конституции России, да, честно говоря за рамки человеческой порядочности.Так в чем тогда заключается декларированное право на личную жизнь, тайну переписки, банковскую тайну? Совершенствуя машины, мы не совершенствуем человека.Сегодня мы наблюдаем развитие так называемой цифровой наркомании. Мы как больной человек стремимся к большей дозе информации. Мы все глубже погружаемся в безнравственное созерцание чужой жизни, чужих тайн и секретов.

Цифровизация будет работать на разрушение государства

Где тот порог нравственности в цифровизации, на котором человек, личность должна остановится? Это очень большая проблема, она очевидна. Когда мы наконец осознаем все последствия для личности и общества и попытаемся ввести процесс цифровизации в правовое русло, будет поздно. Значительная часть программ будет работать не на благо государства, а на его разрушение.Немаловажным является то, что все эти программы разрабатываются на импортном, а, следовательно, уязвимом «железе». Программисты уже бьют тревогу, что сегодня опасность исходит не от вредоносных программ (с ними мы научились бороться), а от возможности воздействия на программы низкого уровня, хранящаяся на чипе материнской платы компьютера или смартфона любого пользователя. То есть сердце любого смартфтона или планшетного компьютера.Представим себе ситуацию, когда при обновлении или просто выходе в интернет все (!) смартфоны и планшетные компьютеры будут тупо заблокированы. Это угрожающая реальность. Аналогично с андроидом….Не создавая собственной аппаратно-программной базы, все наши мультимедийные и виртуальные «хотелки» являются опасной забавой.

Суверенный интернет – это бред

Сегодня некоторые чиновники начали разговоры о создании собственного продукта и суверенного интернета. И, что характерно, о высокотехнологичном продукте говорят те, чей интеллект очень низкого уровня, и те, кто увидел реальные бабки для реализации неумной идеи. Независимого от Запада. Бред.Этот продукт мы пытаемся создать на импортной элементной базе! Так что тут оригинального? Хотел бы напомнить о проекте АО Ростех по разработке и выпуску российского смартфона YotaPhone («Йотафон»). В 2010 году руководство Ростеха уверяло Правительство России в том, что сборка смартфонов будет в ближайшее время перенесена с Тайваня в Россию. Прошло 9 лет и заявление Ростеха выглядит популистским, так как даже если Yota и разработал качественный смартфон, сборка в России сделает его неконкурентным по цене с предложениями иностранных производителей, которые все „железо« производят в Юго-Восточной Азии. И где сегодня наш отечественный «Йотафон»?

Сто пудов: системы ФНС защищены не будут

Надо понимать, что мир цифровых технологий крайне прозрачен. И как бы мы ни пытались «паролить» базы и данные степень проникновения к ним весьма реальна. И чем больше мы объединяем потоки информации, всегда есть те каналы, через которые можно проникнуть к самым большим государственным секретам. Достаточно вспомнить что доморощенные хакеры показали, как они проникают к информации Пентагона и Госдепа. Для этого не надо отправляться в Вашингтон или Нью Йорк… Из Моршанска через сети… Как велика степень проникновения к базам в России? И сколько из них продается на черном рынке? Разве это не глобальная опасность? В конкурентной борьбе, финансовом секторе? Тем более, что сто пудов, ничем эти системы ФНС защищены не будут!Сегодня мы обсуждали принятие закона о едином регистре с моим товарищем – крупным специалистом в сфере защиты данных. И выводы, к к которым мы приходим – крайне неутешительные. Российские законодатели сделали большой подарок Агентству национальной безопасности и ЦРУ США, теперь купить данные на членов семей офицеров ГРУ, СВР, ФСБ и ФСО не составит труда. Говорить о защите персональных данных в нашей стране не имеет никакого смысла: человеческий фактор никто не отменял, именно поэтому купить данные россиян не составит никаких проблем.Иллюзии некоторых депутатов пытался развеять депутат от ЛДПР Игорь Лебедев, но его никто не услышал, а зря!

Огромный урон национальной безопасности

Последствия урона для национальной безопасности России будут огромные, так как математические модели, заложенные в современных программно-аппаратных комплексах АНБ США имеют огромные возможности. Защитить компьютерные данные ФНС России не сможет, и здесь не надо прятать голову в песок: идите и смотрите, что сегодня есть.История с невозможностью бороться с мессенджером «Телеграмм» подтвердила, что цифровой мир ушел в отрыв от человеческого разума. Цифровизация – это лишь средство. И только при условии надежного хранения данных. Смешно сказать, что кто-то гарантирует хранение! Без человеческой эрудиции и опыта она безжизненна. Легко говорить о ней в больших городах. Где и надежный интернет, и много программистов, да и улицы наводнены сотнями тысяч камер, сканеров и прочим.О какой цифровизации там может идти речь сегодня? Работать в цифровом пространстве легко людям квалифицированным и подготовленным. И главное – надежным!!!! А кто готовит их? Надежных-то! Нельзя не сказать и другом.Защитить компьютерные данные ФНС России не сможетМы так часто ликуем докладам о блокировании тех или иных сайтов (таких «блокировок» десятки тысяч), что даже не задумываемся, что все эти сайты восстанавливаются через 30 минут.Хотел бы отдельно сказать о такой возможности обхода блокировок сайтов, как Virtual Private Network т.н. виртуальная частная сеть. VPN-сервисы позволят заходить на недоступные сайты с любого смартфона или компьютера и не тратить на это ни копейки. Зайдите в социальную сеть Facebook, и вы получите высококвалифицированную помощь в установке VPN-сервиса на смартфон или компьютер. Так о чем нам рапортуют?Так о каком цифровом правосудии может идти речь? Речь в данном случае может идти лишь об администрировании и цифровизации информации. Не может быть искусственного интеллекта в сфере, где обычно то, что не просматривается…Однако, хотел бы вот что ещё заметить, как говорится: не буди лихо, пока оно тихо…. Разработать специальное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта сегодня не составляет особого труда небольшим частным предприятиям, занятым разработкой ПО, ничего удивительного здесь нет. Например, такие частные российские компании сегодня разрабатывают специальное ПО с искусственным интеллектов в интересах диагностики боевых кораблей ВМФ России, атомных подводных лодок и БПЛА.И если, не дай бог, найдется обиженный разработчик, который был обижен чиновником, то уж поверьте, он способен будет разработать такую программ, которая будет жить своей жизнью и «вести» чиновника, его детей и внуков до гробовой доски и никакие запретительные меры в таком случае не помогут.Что такое «вести» чиновника? Это собирать в автоматическом режиме все фотографии в социальных сетях, поисковых системах и многочисленных видеорегистраторах АЗС и гостиниц, Автодора и аэропортов, публикаций и высказываний, строить взаимосвязи чиновника по телефонным разговорам и звонкам, отосланным СМС, включать и слушать разговоры чиновника через смартфон и смарт-телевизор. Это ещё цветочки….А ягодки нам предлагает ФНС, не к ночи помянуть…Как и Агентство национальной безопасности США.