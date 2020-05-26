Японцы превзошли нацистов в отношении белых женщин

Во время Второй мировой войны японцы захватили значительные территории в Азии и в Тихом океане. Японцы приобрели печальную известность на оккупированных территориях свое жестокостью. Насилие над женщинами только один из аспектов их деяний.Сотни тысяч их пострадали. Естественно большинство из них были азиатки, в основном китаянки, кореянки(хотя Корея была захвачена Японией задолго до начала Второй мировой войны) Китаянки в «Станции утешения», специально созданные японцами для принудительного обслуживания солдатОднако не миновала горькая участь и европейских женщин, захваченных японцами во время их вторжения в европейские колониальные владения в 1942 году. Эти женщины были в основном британки, американки, австралийки и голландки. Из-за того, что на их долю приходится небольшой часть от общего числа пострадавших, то их судьба не настолько известна, как азиаток. А теперь по пунктам…

Гонконг и Сингапур

После захвата Гонконга в декабре 1941 года японские войска учинили расправу над британскими военными и медицинскими работниками. Особо в больнице Святого Стефана. Делали они это в массовом порядке прямо среди или на трупах британских солдат. В Гонконге было много европейцев. Всех согнали в одно место. На юный возраст японцы не обращали внимание, на присутствие матерей также. Далеко не всех оставляли в живых. Японцы, конечно, знали, что они совершили военные преступления и заметали следы.После захвата Сингапура японцы развязали террор и на этот раз пострадал британские и австралийские медсестры Александрийской больницы. Раненые солдаты были убиты.

Новая Гвинея

На острове Новая Британия, которая стала свидетелем одних из самых тяжелых боев на Тихоокеанском театре военных действий, японцы совершили нападения на австралийских монахинь и других девушек. После этого также жить не оставляли

Голландская Ост-Индия (Индонезия)

Голландские гражданские лица в лагере для интернированных

Остров Ява в Голландской Ост-Индии имел большое количество белых европейцев , около 150 000-различных национальностей: голландцев, британцев, австралийцев, швейцарцев, шведов и др. Европейцы из стран, воюющих с Японией, были загнаны в лагеря для интернированных — фактически концентрационные лагеря, где они жили в абсолютно кошмарных условиях и лютым отношением.Типичные для японских военных, военные бордели, организовывались везде, куда бы они ни пришли. Ява не стала исключением. Японцы помещали туда голландских женщин и девушек против их воли. Со всеми вытекающими последствиями. Европейки, считались престижными, поэтому предназначались для офицеров. Обращались с ними жестоко.Уважаемые читатели! Подписывайтесь на канал, буду очень благодарен!Эти фото ниже, конечно не про европеек, найти их не удалось. Однако из этой же темы, про организацию японцами своих «утех» Поведение японских военных во время Второй мировой войны, превзошло даже нацистов. В то время изнасилования вражеских женщин совершались всеми сторонами во время войны. Однако отличие Японии от других воюющих стран — это было санкционированно государством и в беспрецедентно больших масштабах.