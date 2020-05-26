Нейробиолог рассказал об околосмертных переживаниях

Неоднократно люди, которые пережили околосмертные переживания, рассказывали о своих ощущениях. Они описывали это состояние, как что-то по настоящему «блаженное и даже умиротворяющее». Ученые заинтересовались этими рассказами и попытались более подробно разобраться в данном вопросе, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Популярный нейробиолог из Америки Кристоф Коф рассказал о том, что он имеет несколько идей относительно околосмертных переживаний, которые могут хоть немного приблизить ученых к разгадке этого невероятного феномена. Статья по данному вопросу была опубликована в научном журнале Scientific American.Кристоф Кох в ней рассказал о своих последних исследованиях, с помощью которых удалось установить некоторые процессы, которые начинают происходить в человеческом мозге тогда, когда он ощущает, что скоро умрет. Неоднократно заявлялось о том, что люди, которые пережили околосмертные переживания, описывали это состояние, как самое настоящее счастье. Некоторые люди заявляли об этом, как о чем то духовном, но Кох все же предпочитает верить научным фактам.Он говорит о том, что верит, что такие переживания могут быть вполне реальными, как и другие чувства в жизни человека. Но при этом все мысли и переживания являются не более, чем следствием работы головного мозга, поэтому в данной ситуации просто не может быть ничего сверхъестественного.Кристоф Кох заявил, что основной причиной околосмертных переживаний есть непосредственно сам мозг человека, которому в этот момент катастрофически не хватает кислорода. Подобные ощущения у человека могут возникнуть во время плавания под водой с задержанным дыханием или же при занятиях альпинизмом, когда человек находится на большой высоте, где воздуха недостаточно.Сознание человека будет зависеть от того, какие именно нейроны остаются работоспособными. Части мозга при ОП будут отключаться постепенно и именно они становятся причиной разного рода ощущений, в основе которых находится реальный опыт человека.