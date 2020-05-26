ВОЗ прогнулась под натиском своих финансовых доноров

Виртуальная ассамблея Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 18-19 мая обнажила ряд проблем, накопившихся в её работе за последнее время. Стало очевидным, что руководство ВОЗ подвержено влиянию сторонних сил, решающих через организацию собственные задачи.

В первую очередь это касается Фонда Мелинды и Билла Гейтс, который стал ведущим донором ВОЗ, уступая только Соединённым Штатам как государству. С 2000 года этот Фонд вложил в ВОЗ более $ 2,4 млрд. долларов, что позволило ему сделать свои планы приоритетными для ВОЗ.

История уходит корнями в 2010 год, когда в Нью-Йорке состоялась встреча самых влиятельнейших людей Америки – Дэвида Рокфеллера, Джорджа Сороса, Майкла Блумберга, Теда Тёрнера, Уоррена Баффета и Билла Гейтса. Они назвали своё тайное собрание Good Club («Хороший клуб»). Главной проблемой, которая обсуждалась на встрече, стала перенаселённость Земли.Тогда же Фонд Мелинды и Билла Гейтс начал финансировать ВОЗ, поставив стратегической задачей поголовную вакцинацию населения планеты. Результаты известны. Использование вакцин Гейтса от полиомиелита в Индии привело к параличу тысячи детей. Прививки против малярии и менингита в странах Африки обернулись параличом, фебрильными судорогами и гибелью малышей. Испытание экспериментальных вакцин против вируса папилломы человека в отдалённых индийских провинциях закончилось тяжёлыми побочными эффектами, включая аутоиммунные заболевания и бесплодие у молодых девушек.

Врачи разных стран уверены, что цель вакцинации «от Гейтса» – ослабить иммунитет людей, сделать их более восприимчивыми к болезням, приговорить к преждевременной смерти.

С началом распространения COVID-19 Фонд супругов Гейтс объявил о начале испытаний собственной вакцины. Многие участники ассамблеи ВОЗ высказывали мнение, что этим решаются проблемы, далёкие от проблем здравоохранения. В дискуссии стала очевидной большая разница в подходах разных стран к выявлению заражённых и их лечению. Это создаёт неразбериху в учёте, делает ненадёжными предоставляемые данные. Кроме того, появляются вакцины, созданные с нарушением правил строго научного подхода, без необходимого периода тестирования.

На ассамблее был поднят вопрос о масштабных злоупотреблениях мировых СМИ при освещении проблем распространения коронавируса. Практиковались запугивание, ложные прогнозы, публикации вводящих в заблуждение материалов, что привело к чрезмерному свёртыванию экономической деятельности во многих странах.

Участники ассамблеи ВОЗ потребовали расследовать причины массового психоза и уточнить происхождение вируса COVID-19. Было решено «изучить уроки, полученные в рамках международных усилий против COVID-19, осуществлявшихся в координации с ВОЗ».

Претензии на усиление своей роли в ВОЗ предъявил Пекин. В связи с тем, что в мире не стихают обвинения в адрес Китая как источника вируса, председатель КНР Си Цзиньпин выбрал наступательную тактику. Он объявил о планах Пекина оказать наиболее пострадавшим от пандемии странам экономическую помощь в размере 2 млрд. долларов. КНР предлагает создать вместе с ООН «депо» для реакции на глобальные гуманитарные кризисы, чтобы в экстренных случаях ускорить распределение лекарств и медицинских товаров. С момента готовности вакцины, которую сейчас разрабатывают китайские учёные, она будет поставляться во все страны мира безвозмездно.

Си Цзиньпин заявил, что КНР видит себя ответственной за здоровье не только своих граждан, но и граждан других стран, что дало американским противникам Китая повод обвинить его в стремлении к гегемонии, при котором медицина – лишь инструмент. Характерно, что Пекин настоял на недопущении Тайваня к участию в ассамблее ВОЗ даже в качестве наблюдателя, что указывает на специфику его заботы о здоровье людей всего мира.В отличие от Китая США вступили с ВОЗ в конфронтацию. Президент Трамп обеспокоен тем, что Пекин использует возможности ВОЗ для расширения своего влияния, хотя крупнейшим донором этой организации являются именно США (среднегодовой взнос около 500 млн. долларов). Одновременно Трамп настаивает на том, что ВОЗ в условиях распространения вируса действовала «неадекватно». Он направил в адрес генерального директора ВОЗ Гебреисуса письмо, в котором выдвинул ряд обвинений в адрес организации и её главы. В письме говорится, что Си Цзиньпин оказывал давление на ВОЗ, чтобы не объявлять особое положение в связи с началом эпидемии, и ВОЗ поддалась давлению, хотя потом изменила свою линию. В письме говорится об «опасной зависимости ВОЗ от КНР».

Трамп изложил свой взгляд на ошибки ВОЗ в связи распространением коронавируса. «Ясно, что повторяющиеся ошибки с вашей стороны и со стороны вашей организации оказались исключительно дорогостоящими для всего мира. Единственный возможный путь для ВОЗ сегодня – это продемонстрировать свою независимость от Китая… Если в течение 30 дней ВОЗ не примет мер для исправления недостатков, я сделаю невыплаты [взносов] постоянными и рассмотрю вопрос о выходе из организации», – говорится в письме Трампа. Президент Американской медицинской ассоциации Патрик Харрис считает, однако, что «урезание бюджета ВОЗ, вместо того чтобы сфокусироваться на нужных решениях, – это опасный шаг».

Китай категорически отрицает, что скрывал информацию о начале эпидемии. ВОЗ также утверждает, что Пекин принял срочные меры при первых признаках эпидемии в Ухане.

Ассамблея закончилась досрочно (обычно она длится неделю), так и не расставив точки над i. Перед запланированным расследованием не поставлены конкретные задачи, требующие решения.

Необходима единая методика подсчёта заразившихся коронавирусом и умерших. Должен быть исключён фактор намеренного искажения количества жертв эпидемии в целях получения дополнительной помощи, нагнетания страха, навязывания неправомерных решений.

Требуется исключить из работы ВОЗ частное донорство, используемое в коммерческих интересах, и финансировать ВОЗ только на основе взносов государств.

Необходимо в международно-правовом порядке запретить зловещие эксперименты с вакцинами таких организаций, как Фонд Мелинды и Билла Гейтс.

Необходимо поставить вакцинацию населения разных стран под особый контроль параллельных международных организаций, таких, например, как ЮНИСЕФ.

В решении этих проблем пригодились бы учёт опыта российской (советской) медицины и мнения российских специалистов. Без решения данных проблем Всемирная организация здравоохранения рискует сама стать проблемой.