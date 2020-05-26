Одну крупнейших больниц Барнаула закрывают карантин после выявления очага COVID-19

Источники ИА «Банкфакс» в медицинских кругах и пользователи соцсетей сообщают, что очередное крупное медучреждение в Барнауле в течение 26 мая могут закрыть на карантин после выявления зараженного коронавирусом. По имеющимся сведениям, речь идет о Железнодорожной клинической больнице на улице Молодежной 20 к1. Официальные источники пока эту информацию не подтверждают.

Как сообщили инсайдеры «Банкфакса» в медицинских кругах, в Частном учреждении здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Барнаул», более известном как Железнодорожная больница, как минимум 25 мая мог быть зафиксирован случай заражения коронавирусом. Более того, источник уточнил, что в клинике положительный результат на COVID-19 на данный момент мог быть поставлен уже нескольким медикам, включая главврача Александра Зальцмана и его семью. В учреждении здравоохранения на данный момент уже якобы закрыты все службы, кроме сосудистой хирургии и реанимации.

По некоторым сведениям, отдельных работников Железнодорожной больницы, вероятно, с отрицательными результатами тестов, могли отправить домой с рекомендацией брать больничные. Пациентов якобы массово направляют на выписку, о чем уже свидетельствуют комментарии в соцсетях. При этом уточняется, что многих будто бы выписывают, не дожидаясь результатов теста на COVID-19.

Не исключено, что речь может идти о введении о полного карантина по примеру Краевой клинической больницы, общежития АГМУ и онкодиспансера. Пока официальных сообщений на этот счет не было.

В пресс-службе Минздрава Алтайского края «Банкфаксу» сообщили, что больница РЖД им неподведомственна. В медучреждении также никто внятного комментария не предоставил. Руководство на звонок не ответило, а в приемной корреспонденту сказали, что не могут комментировать ситуацию и ждут некой «отмашки от высшего руководства из Москвы». Отметим, что, если информация источников соответствует действительности, то в ближайшее время, вероятно, стоит ожидать официального комментария, который проходит процесс согласования. Как бы то ни было, «Банкфакс» направил запрос в Роспотребнадзор.