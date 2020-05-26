Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні

Літо на Волині за термометром розпочнеться пізніше, ніж календарне. Адже ще 2 червня синоптики прогнозують другу хвилю холоду.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Завідувач сектору метеорологічних прогнозів Валентина Набока зауважила, що найближчим часом волинянам не варто сподіватися на тепло та літні градуси.

«До кінця травня будемо у такому режимі, як зараз. Прохолодна, дощова погода. Наразі, до слова, маємо занижений температурний режим. За нормою середньодобова температура – 15 градусів, а по факту маємо 10-11», – розповіла Валентина Набока.

За її словами, навіть у перші дні літа тепло, швидше за все, не потішить волинян. Адже 2 червня прогнозують другу хвилю холоду з північного сходу. Можливі навіть заморозки.

Тож, щонайменше перших 5-7 днів літа також, за прогнозами синоптиків, буде холодно. Далі погоду на Волині поки важко передбачити.