Патяшина рассказала, когда будут возможны новые послабления ограничений в Татарстане​

На сегодняшний день Татарстан находится на первом этапе смягчения ограничений из-за коронавируса. Дальнейшие послабления станут возможны после того, как показатель распространенности инфекции достигнет отметки в 0,8, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ — главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

«Для того чтобы понять, как скоро мы откроем все остальные сферы (и очень много вопросов в этой части возникает), нам надо достичь показателя распространенности инфекции 0,8. На сегодня он составляет 0,9. <…> Поэтому, если мы в течение недели, двух будем снижаться в абсолютном числе случаев или же ежедневное их количество не станет превышать 60−70, то, я думаю, мы приблизимся к этому показателю, что позволит нам рассматривать вопрос о том, открывать новые сферы, расширять площадь объектов, работа которых разрешена, или еще что-то», — сообщила Патяшина.

При этом пока говорить о послаблении ограничений рано, поскольку нужна устойчивая тенденция снижения заболеваемости, подчеркнула спикер. Она отметила, что прогнозировать новые смягчения очень сложно.

Масочно-перчаточный режим можно будет отменить только тогда, когда наступит практически нулевая регистрация новых случаев, сообщила Патяшина. «Наверное, до осени мы будем вынуждены носить маски», — указала спикер.

В ходе пресс-конференции глава управления Роспотребнадзора по РТ также оценила текущую ситуацию с коронавирусом в республике.