Порошенко не явился на допрос по делу о контрабанде картин

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Vasily Fedosenko/Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), куда его вызвали как свидетеля по делу о вывозе из страны 43 картин всемирно известных художников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Порошенко Игоря Голованя.

По словам защитника, экс-президент не явился на допрос, так как ему не вручили повестку, а только опубликовали видео с ней на сайте ГБР.

Ранее в ГБР сообщили, что Порошенко будет допрошен по делу о перевозке через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

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