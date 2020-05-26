«Крыша поехала у всех»: скандальное интервью профессора Гундарова о преступности драконовских мер вызвало резонанс

Доктор наук считает, что вокруг коронавируса политики раздули шум, а российским медикам стыдно и противно за то, что их вынуждают перепрофилировать больницы под новый вирус.

Нет никакого смысла заниматься тотальной изоляцией, поскольку коронавирус среди нас и везде, а «врачи понимают маразм происходящего и душа болит». Именно такой необычный взгляд на ситуацию с пандемией коронавируса изложил изданию «БИЗНЕС Online» доктор медицинских наук Игорь Гундаров. Если не эффект разорвавшейся бомбы, но интервью точно вызвало большой резонанс. Его распространяли по соцсетям, активно обсуждали пользователи, кто-то соглашался, кто-то ставил под сомнение.

Профессор Гундаров вообще считает драконовские методы (режим самоизоляции, штрафы за отсутствие маски и перчаток), которые, к примеру, ввел мэр Москвы Сергей Собянин, преступными.

«Нет нулевого пациента, и нет смысла заниматься тотальной изоляцией. Он среди нас, везде. Идет мирное сосуществование или здоровое коронавирусное носительство, которое обостряется до вспышек, если ослабляются иммунные способности населения», — уверен Гундаров.

Количество инфицированных зависит от правдивости врачей: выгодно им завышать данные или нет, уверен доктор наук. На Западе с ее коммерческой медициной за больных коронавирусом выплачивают большую страховку, вот «врачи сломались за большие деньги», тогда как российские еще сохранили в душе идеологию советской медицины и стараются оставаться честными, потому и не пишут, что человек умер от коронавируса, если причина другая, поясняет Гундаров. И теперь для исправления ситуации правительство «переманивает» медиков дополнительными выплатами, уверен профессор. Напомнил он в связи с этим и слова вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что любая больница должна быть заинтересована в больших случаях «ковидов».

Гундаров успокоил россиян, что «перевал» пройден и теперь идет спуск «с горы». Также профессор изложил свой взгляд на распространение коронавируса. Так, в кишечнике каждого человека живет около двух килограммов микроорганизмов, которые взаимодействуют между собой: дружат или воюют. А вот грипп и коронавирус воюют, поскольку первый сильнее, так что где много гриппа, там меньше всего коронавируса. Но медики с 1996 года стали прививать людей против гриппа. В итоге в России удалось победить его: до прививок заболевали до 7 млн человек, а уже с 2000-х годов фиксировалось до 50 тысяч обращений. «Грипп исчез, но смертность от ОРЗ выросла в два-три раза», — обратил внимание Гундаров и предположил, что место гриппа заняли коронавирусы. Сначала это был SARS, MERS, теперь SARS-CoV-2.

К слову сказать, академик Александр Чучалин даже сказал президенту Владимиру Путину, что жить нам теперь с коронавирусом долгие годы и «дай бог, чтобы мы его не уничтожили, потому что ему на смену придут другие племена, возможно, более опасные». Грипп был буфером, так что нет гарантий, что победив коронавирус, мы не «заманим» что-то более страшное, резюмирует Гундаров.

Профессор говорит о необходимости создания научно-экспертного совета, который должен давать рекомендации Владимиру Путину, Сергею Собянину и всем, кто принимает решения по людям. Президент и мэр не должны издавать указы по сугубо специфической сфере без совета специалистов, уверен он.

Резонансные случаи с самоубийством врачей он объяснил тем, что им было больно и стыдно от того, что их вынуждали делать, не хотели «губить свои учреждения, выгонять рожениц и перепрофилировать роддом под «ковидные» койки». Драконовские методы, введенные Собянины только ухудшают здоровье населения, потому именно в Москве самая неблагоприятная ситуация с эпидемией по сравнению с другими регионами: Москва — 11,3 процента, Московская область — 3,6 процента, Ставропольский край — 0,5, Краснодарский край — 0,5. Ниже всего — Сахалинская, Курганская, Кемеровская области — 0,1, даже в Дагестане 1,1 процента — в 10 раз лучше, чем в Москве.

«Вирус вне человека гибнет через пару часов. Крыша поехала у всех», — заявляет Гундаров, настаивая на том, что политика становится, даже сама того не желая, психотерроризмом. Паника только ослабляет иммунитет, поэтому россияне должны знать, что вспышка еще продолжается, но пошла на спад.

Резкие и безапелляционные высказывания профессора вызвали большой резонанс. Большинство высказывают поддержку и готовность подписаться под каждым словом, другие, наоборот, уверены, что изоляция помогла избежать смерти. А кто-то посчитал, что сама пандемия вызывает много вопросов, на которые не дают ответа, и интервью Гундарова – не исключение. В частности, врач одной из подмосковных больниц Алла Семенова считает, что в высказываниях профессора много неясного.

«Я бы не стала так однозначно трактовать интервью уважаемого человека. Во-первых, создалось впечатление, что оно больше политическое, нежели научное.

Во-вторых, в нем мало медицинских, основательных доводов. В-третьих, но даже из тех, которые приводит Гундаров, тоже все не так ясно. К примеру, ученые многих стран высказали предположение, что вирус имеет искусственную природу. Если исходить из этого, что высказывания Гундарева не объективны. Если же вирус естественный, то со многим из сказанного им можно согласиться. Но при любом раскладе, в сложившейся ситуации сама статистика вызывает сомнения. Например, в Европе (Италия, Франция) среди населения, которое находясь на строжайшем карантине в течение 1-1.5 месяцев, продолжали ежедневно выявлять более 500 человек зараженных. По смертности от Covid-19 процент (если брать от общего количества проведенных тестов) составляет менее 1%, выходит Гундаров прав, когда говорил о том, что коронавирус не так опасен, как его «малюют». Но тогда выходит, что это то ли заговор врачей, то ли заговор политиков, одним словом, какой-то вселенский заговор? И, мне показалось, что Гундаров «мягко» подводит к этой мысли, отчего и складывается мнение, что интервью политизированное. И это уже не совсем правильно для медика, на мой взгляд», — считает Семенова.