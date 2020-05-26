Астрономы назвали точное число двойников Земли во Млечном пути

Интересные выводы представили общественности ученые. Как оказалось, число планет, на которых в теории может существовать жизнь, больше, чем людей на Земле, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Космос невероятно огромен, поэтому там определенно имеются планеты, на которых если не развитая жизнь, то хотя бы есть примитивная. Что тут говорить, если только в нашей галактике существуют миллиарды планет, которые напоминают габаритами Землю и вращаются вокруг звезд, подобных Солнцу. Астрономы также установили, что эти планеты находится в зонах, которые не слишком холодные или жаркие, поэтому зарождение организмов там вполне возможно.Ученые, используя данные НАСА, выяснили, что во Млечном Пути 8,8 млрд двойников голубого шара. Получается, что число возможных мест обитания существ больше, чем людей на Земле. Такие выводы сделал Джефф Мерси с коллегами из Калифорнийского университета в Беркли. В будущем будет установлено, имеется ли у обнаруженных объектов атмосфера. Для осуществления исследований необходимы космические телескопы, которые, к сожалению, еще не были запущены. Сложно сказать, когда это будет сделано. Только телескопы позволят выяснить заселенность других миров живыми организмами.Интересно, что каждая пятая звезда во Млечном Пути напоминает Солнце по ряду свойств. Вокруг светил вращаются планеты, похожие на Землю. Данные выводы были сделаны после многочисленных расчетов на основе информации, собранной и проанализированной за четыре года телескопом Kepler, который принадлежит НАСА. Оборудование позволило изучить 42 тысячи звезд. На основе этого числа и было рассчитано количество близнецов Земли. Уровень погрешности составил 8%.Всего во Млечном Пути имеется 200 миллиардов звезд, из которых на Солнце похожи 40-50. Если брать отметку в 50, тогда двойников Земли примерно 11 млрд.