Россияне интересуются вопросом, когда на детей выплатят по 5000 рублей

В соответствии с указом Президента РФ от 11 мая меры поддержки семей расширены. Теперь право на ежемесячную выплату 5000 рублей получили все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Когда выплатят по 5 тысяч рублей в 2020 году на детей

В России продолжается прием заявлений на выплату 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет. Выплату в 5000 рублей на каждого ребенка до 3 лет получат все семьи за апрель, май и июнь. Заявление на выплату можно подать с 12 мая на портале Госуслуг и ПФР. За апрель семьи, которым не положен материнский капитал, тоже получат. Обратиться за такой выплатой можно до 1 октября 2020 года включительно.

Стоит отметить, что порядок выплат пока не утвержден, его ждут в ПФР в самом скором времени. Но, то что выплаты проведут сомневаться не стоит.

При подаче документов через сайт Пенсионного фонда система находит СНИЛС автоматически при указании ФИО и даты рождения ребенка. Поиск происходит по сведениям реестра ЗАГС. Таким образом, подать заявление на выплату можно полностью дистанционно без посещения МФЦ для оформления СНИЛС детям.

Выплата на детей до трех лет положена всем семьям, в которых родился или которые усыновили первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Деньги будут перечислены за каждый месяц с апреля по июнь 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом равным 15 000 рублей.

Также стало проще указывать реквизиты счета для перечисления выплаты. В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда теперь достаточно указать только банковский идентификационный код (БИК) и номер счета, на который необходимо перечислить средства. Остальные реквизиты заполнятся автоматически.

Кто может получить выплату

Семьи, имеющие детей, не достигших возраста трех лет до 30 июня 2020 года включительно. В эту категорию входят как семьи, имеющие право на материнский капитал, так и те, кто его уже израсходовал. Кроме того, на данную выплату могут претендовать семьи с единственным ребенком, рожденным с 1 апреля 2017 года.

Ежемесячная выплата предоставляется за три месяца – апрель, май и июнь, либо до момента, пока ребенку не исполнится три года. Например, если 3 года малышу исполнится в мае, то семья получит выплату только за апрель и май.