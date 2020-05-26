Ученые выяснили, где находился Эдемский сад

Все источники указывают на то, что райский сад действительно существовал. Находился он на территории под названием Пиннакл-Пойнт, которая относилась к Палео-Агульской равнине. Эта местность (южное побережье ЮАР) в данный момент полностью затоплена.

Исследования показали, что тогдашние представители Homosapiens могли остановиться на юге ЮАР 170 тыс. лет назад. Тогда Африка была невыносимо жаркой, а уровень моря был значительно ниже, поскольку всю воду «впитывали» в себя ледники.

Чтобы выяснить, как в то время выглядела равнина, ученые изучили миграционные пути антилоп. Как было установлено, местность временами была почти полностью лишена воды, травоядные животные путешествовали через нее на восток и запад. Хищники тоже были, они охотились на пробегающих мимо созданий.

Нехватка воды была крайне редким явлением. На это указывает состояние зубов 39 древних животных. Эксперты установили, что все создания вели оседлый образ жизни и хорошо питались круглый год. Они в достаточном количестве имели пропитание. Состояние эмали ничего не поведало о засухах и неблагоприятных периодах, при которых рацион животных существенно меняется.

В Эдемском саду было много речных систем. Когда уровень воды поднимался, люди могли собирать моллюсков и добывать «морепродукты». После отступления воды разрасталась свежая трава. К ней приходили травоядные создания, а за ними – хищники. Таким образом на равнине была создана уникальная экосистема.