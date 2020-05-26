Врач объяснила, зачем проходить осмотр у стоматолога перед плановой операцией

Необходимость обязательного посещения стоматолога перед операцией у многих людей вызывает массу нареканий, недовольства и упреков. Россияне не могут понять, зачем их посылают лечить зубы, если плановая операция запланирована совершенно в другом месте и никак не связана с ротовой полостью.

Врач-ординатор Ольга Высотина рассказала, зачем нужен осмотр у стоматолога перед операцией и почему кариес нельзя игнорировать.

Даже если у человека нет жалоб на кариес, для устранения всех источников инфекции необходим профессиональный осмотр именно стоматолога, а не профильного врача. По словам врача, продукты воспалительных, даже скрытых реакций в полости рта всегда распространяются по организму.

При этом, подчеркивает Высотина, необходимо понимать, что само оперативное вмешательство — это сильнейший стресс для организма, который в конечном результате оборачивается снижением его защитных функций.

Читайте на Информинг.Ру: Названы пять суперфудов, которые стоит ввести в свой рацион

«Вместе эти два пункта создают условия для распространения инфекции, развитие возможных осложнений – например, нагноения или расхождение швов», — пояснила врач.

И вот именно для того, чтобы таких послеоперационных осложнений не было, необходима санация у врача-стоматолога.

Что касается экстренных хирургических вмешательств, когда время идет на минуты и важна каждая из них в борьбе за жизнь больного, осмотр стоматолога невозможен.

В таких случаях врачам стоит лишь надеяться, что хроническая инфекция в полости рта не станет причиной послеоперационных осложнений.

Яндекс Дзен